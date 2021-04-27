«Строил дом и подвозил строителей в Минск»: под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей

Под Боровлянами в ДТП погиб отец троих детей. Фото: УВД Минского облисполкома

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

- Артем строил дом и подвозил своих строителей в Минске. В результате случившегося погиб Артем и один из строителей. Выжил строитель, который сидел на заднем сидении. Артем никогда не был гонщиком. Мы все в шоке от произошедшего, -изданию «Наша нiва» коллега Казакевича.