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Михаил Захаров: «Костицыны залечивают повреждения. Плэтт и Бэйлен будут позже. Их агент дал слово, что оба приедут»

27.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, что Плэтт и Бэйлен примут участие в ЧМ-2021.




- В ближайшее время ожидаете новых хоккеистов в кэмпе?

– С понедельника к тренировкам приступают Кристиан Хенкель, а также Игорь Брикун. Больше пока никого. При этом проблемы остаются. Лисовец с Шинкевичем пока не могут тренироваться в полную силу после травмы, Костицыны залечивают повреждения. Джефф Плэтт и Ник Бэйлен будут позже. Их агент дал слово, что оба приедут, пишет Трибуна со ссылкой на hockey.by.

- Что с Олегом Евенко?

– Травма. В первом матче с Россией Евенко получил удар, есть подозрение на сотрясение, неважно себя чувствует. А у нас каждый штык на вес золота. Будем смотреть на его состояние дома.

- В последних тренировках в Минске не принимали участия Иван Кульбаков и братья Костицыны. Проясните их статус?

– Для Кульбакова сбор завершен. У него травма колена. Возможно, даже предстоит операция. Ситуация непростая. Врачи следят за ним. У Костицыных тоже травмы, — сказал Захаров.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, что Плэтт и Бэйлен примут участие в ЧМ-2021.
 
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