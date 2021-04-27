Пять новых смартфонов, которые вот-вот получится купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Весна — время выхода в продажу новых моделей смартфонов как от известных производителей, так и менее именитых компаний. Собрали в один материал пять аппаратов, которые либо уже доступны у продавцов, либо вот-вот появятся в магазинах.



Фото: GSMArena

Девайс один в один внешне повторяет прошлогодний Poco X3, который стал одним из первых у производителя из «народной» категории с экраном с частотой обновления 120 Гц. Модель Pro, разумеется, сохранила такую особенность — в ее активе 6,67-дюймовая панель.

Правда, IPS, а не OLED. Впрочем, поклонников у таких более традиционных экранов все еще хватает. Ведь они как минимум не страдают от шима (некоторые OLED-панели могут мерцать, из-за чего у небольшой части юзеров болят глаза).

Но главная особенность Poco X3 Pro — в его процессоре Snapdragon 860 (7-нм техпроцесс). Это — новейший чип Qualcomm, по производительности сопоставимый с флагманами, выходившими полтора года назад. Скоро возьмем девайс на собственный тест и проверим. Но по первым отзывам в Сети, производительность X3 Pro хвалят — то есть запаса хватает не только на бытовые задачи, но и на игры с высокими настройками, и на корректную отрисовку интерфейса при 120 Гц.

Остальные параметры новинки вполне стандартные и ожидаемые от устройства такого класса: в активе защита от брызг (IP53), не менее 6/128 ГБ памяти, батарейка объемом в 5160 мАч с 33-ваттной зарядкой, а также основная камера, способная снимать с обычным и расширенным углом обзора (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп).



Скриншот YouTube

Новинка от китайского бренда, примерно год назад официально пришедшего в Беларусь. Этот девайс — один из самых доступных по цене. То есть ожидать от него чего-то «вау» вряд ли стоит.

И тем не менее определенные особенности, к которым все уже привыкли, в аппарате есть. Так, на задней стороне корпуса расположился сканер отпечатков пальцев, память позволяется расширить карточками, а еще есть батарея на 5000 мАч с условной быстрой 10-ваттной зарядкой. Условной — потому что с учетом емкости заряжаться телефон все равно будет несколько часов.

Что еще в активе: экран на 6,5 дюйма (HD+), процессор MediaTek Helio G35 (12-нм техпроцесс), от 3/32 ГБ памяти, а также три основных фотомодуля. Разрешение — 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп (глубина + макро).



Фото: androidauthority.com

В отличие от двух устройств выше, наш ASUS — топовый вариант с соответствующей ценой. Даже больше — смартфон предназначен для геймеров. То есть отличается усовершенствованной системой охлаждения, чтобы при долгих игровых сессиях новинка не перегревалась и, соответственно, не показывала проседания в fps. Из других особенностей телефона, например, выделяются курки на одной из граней корпуса — своеобразная имитация триггеров на геймпадах, чтобы играть было проще.

Ну и само «железо» в ROG Phone 5, конечно, максимально производительное. В базе — флагманский Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс) и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Но есть варианты с 12 ГБ и даже 16 ГБ — вероятно, в вашем ноутбуке ее меньше. А еще в устройстве выдающийся экран — 6,78 дюйма, OLED, с поддержкой HDR10+ и частотой в 144 Гц.

За питание отвечает батарея на 6000 мАч с 65-ваттной зарядкой (до 70% энергия восполняется за полчаса, до 100% — за 52 минуты). Но не стоит обманываться: все-таки, если использовать ROG Phone 5 по прямому назначению, то есть для игр, — на день заряда аппарату вряд ли хватит.



Фото: market.yandex.by

Скажем прямо: скорее всего, единственным более-менее достойным плюсом этого аппарата российского бренда является его низкая цена. Телефон по нынешнему курсу стоит около 88 долларов — примерно как фирменный чехол для «айфона».

Правда, и операционная система у смартфона — Android c приставкой Go Edition. То есть телефон основывается на облегченной версии ОС и теоретически должен нормально справляться с базовым набором приложений, часто оптимизированных под слабую «начинку».

Так, девайс работает на процессоре Spreadtrum SC7731, дополняющимся 2 ГБ оперативной памяти. Экран — 5,5 дюйма (960×480 пикселей). Есть аккумулятор объемом 2500 мАч, морально устаревший порт microUSB, а также основная камера с модулями на 5 Мп и 0,3 Мп.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro



Фото: techradar.com

Этот девайс вскоре появится у нас в официальной продаже (от 979 рублей). Предположим, что на него будут делать особую ставку — ведь уже несколько лет практически все смартфоны серии Redmi Note с приставкой Pro в названии становятся лидерами по продажам.

А еще Redmi Note 10 Pro наверняка будут сравнивать с упомянутым выше Poco X3 Pro. И действительно, по характеристикам телефоны не одинаковы, но предельно схожи. «Десятка» оснащается процессором Snapdragon 732G, экраном на 6,67 дюйма (120 Гц), как минимум 6 ГБ оперативной памяти, а также батареей на 5020 мАч (33-ваттная зарядка в комплекте).

И да — в девайсе не отказались от защиты от брызг IP53. А основная камера состоит из фотомодулей на 108 Мп, 8 Мп (ширик), 5 Мп и 2 Мп (макро и глубина). В общем, вскоре возьмем девайс на полноценное тестирование и подробнее расскажем о плюсах и минусах.