Релоканты должны платить налоги в Беларуси? Комментарий юриста

Источник материала: Onliner

Релокейт как минимум на уровне обсуждения стал довольно популярной темой. С ним связано много нюансов, которые всплывают только со временем. К примеру, если человек продолжил работать на белорусскую компанию, но живет за границей больше полугода — как ему платить налоги и в какой стране? С этим вопросом мы обратились к специалистам.

Ведущий юрист практики регуляторики и налогов адвокатского бюро REVERA Мария Пашковская прокомментировала ситуацию так:

— Как правило, в большинстве стран 183 дня — это то количество дней пребывания в стране, по истечении которого человек может быть признан налоговым резидентом в этой стране. Для Беларуси действует норма: если человек в период с 1 января по 31 декабря провел в совокупности более 183 дней на территории Республики Беларусь, он может быть признан налоговым резидентом.

Между тем законодательство разных стран может устанавливать свои критерии, наличие которых позволит государству признать человека своим налоговым резидентом или, наоборот, исключить такую вероятность.

Если работники получают доход от белорусских организаций, то согласно белорусскому законодательству бремя по исчислению, удержанию из выплачиваемого дохода и уплате налога в бюджет в этом случае возлагается на нанимателя. Таким образом, работники на руки получают уже «очищенный» от налога доход.

Однако, если время пребывания работника на территории другого государства превысит 183 дня, все может поменяться как для компании, так и для работников.

Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им налогового законодательства. На сегодня наше государство имеет более семидесяти Соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди наиболее популярных стран с соглашениями — Австрия, Ирландия, Кипр, Россия, Германия, США, Швейцария, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Если нормы международных договоров расходятся с нормами белорусского законодательства, то применяются нормы международные. Это значит, что в такой ситуации, помимо норм белорусского налогового законодательства, нужно руководствоваться нормами Соглашений об избежании двойного налогообложения, которые имеются у Беларуси с какой-то конкретной страной.

Соглашения разных стран индивидуальны и могут существенно отличаться друг от друга. Например, если Соглашение со страной, куда уехал работник, будет предусматривать, что доход в виде заработной платы подлежит налогообложению только в стране пребывания работника, а не в РБ, то для избежания двойного налогообложения компании-нанимателю следует получить от работника подтверждение резидентства другой страны.

В первое время после переезда работника для проживания за границу в налоговом плане с точки зрения необходимости выполнять какие-то требования ничего не изменится. Но если время пребывания в стране превысит установленный страной порог, для работника могут наступить определенные последствия.

Потенциально может возникнуть ситуация, когда заработная плата работника будет налогооблагаться дважды: один раз — в РБ, когда белорусский наниматель будет удерживать подоходный налог, второй раз — в стране пребывания, когда физическое лицо должно будет отчитаться перед налоговыми органами и уплатить налог.

Если вы будете признаваться налоговым резидентом Республики Беларусь и не будете признаваться налоговым резидентом страны пребывания, то налоги с заработной платы от белорусского нанимателя нужно платить только в Беларуси.

Если вас признают налоговым резидентом страны пребывания, то, скорее всего, налоги вам придется платить и там.

Если по Соглашению вы обязаны уплатить налоги только в какой-то одной стране, то в этом случае следует предоставить стране, где по Соглашению доход не налогооблагается, подтверждение того, что вы признаетесь налоговым резидентом другой страны (справку или иной документ, выданный налоговым либо иным компетентным органом страны).

Если Соглашения об избежании двойного налогообложения нет или оно предусматривает, что ваш доход подлежит налогообложению в РБ, то мы рекомендуем обратиться к нормам национального законодательства страны (нового налогового резидентства) и выяснить, имеется ли возможность зачесть уплаченные в РБ налоги с зарплаты в счет уплаты налога в стране налогового резидентства и на каких условиях.