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В центре Минска водитель Ford не учел дистанцию и въехал в BMW

27.04.2021 08:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера водитель Ford двигался по проспекту Независимости со стороны площади Победы в направлении улицы Янки Купалы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с автомобилем BMW, ехавшим впереди, сообщили в ГАИ Минска.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

В центре Минска водитель Ford не учел дистанцию и въехал в BMW

В центре Минска водитель Ford не учел дистанцию и въехал в BMW

В центре Минска водитель Ford не учел дистанцию и въехал в BMW

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера водитель Ford двигался по проспекту Независимости со стороны площади Победы в направлении улицы Янки Купалы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он...
 
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