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В центре Минска водитель Ford не учел дистанцию и въехал в BMW
Источник материала: Onliner
Вчера водитель Ford двигался по проспекту Независимости со стороны площади Победы в направлении улицы Янки Купалы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с автомобилем BMW, ехавшим впереди,
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
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Вчера водитель Ford двигался по проспекту Независимости со стороны площади Победы в направлении улицы Янки Купалы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он...
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