По ту сторону ремонта. Отделочник с сервиса «Услуги Onliner» о работе, заказчиках и том, где искать хорошие объемы (видео)

Источник материала: Onliner Кто глобальный ремонт прошел, тот над мелодрамами не плачет. Капиталка закаляет нервы, учит никому не доверять и самостоятельно разбираться в тончайших технологических нюансах. Но это все актуально для заказчика (он же «кошелек» проекта). У непосредственных исполнителей может быть свой взгляд на все происходящее. Чтобы понять, что и как происходит по ту сторону ремонта, Onliner побеседовал с мастером-отделочником, уже около десяти лет работающим на строительном фронте. Сергей Липенок занимается ремонтами «под ключ», имеет хорошие отзывы на «Услугах» и точно знает, с кем из заказчиков никогда и ни за что не будет сотрудничать.





В строительную сферу Сергей пришел не сразу. Еще 15 лет назад он торговал одеждой на рынке в Ждановичах, неплохо зарабатывал и думать не думал о смене профессии. Но 2011 год с его потрясениями заставил пересмотреть взгляды: после скачка курса доллара покупателей джинсов и курток как волной смыло, доходы упали, перспективы не просматривались. Выйти на верную стезю помог случай: Сергей арендовал жилье у человека, занимающегося ремонтами. Тот и предложил: чего дома сидеть, приходи ко мне — научишься чему новому, подработаешь. Так и закрутилось.

— Моим самым первым заданием стала укладка плитки на полу — надо было закрыть два «квадрата» в кафе возле вокзала, — вспоминает мастер. — Никто ничего толком не объяснял: иди и делай. Ну я и сделал. И, знаете, понравилось. Чем больше задач передо мной ставили, тем больше втягивался. В какой-то момент понял, что это точно мое — вроде старался, впахивал, но в конце не усталость и раздражение, а полное удовлетворение от прожитого дня.

Решил, что буду развиваться в стройке. Но знаний не хватало, поэтому устроился на фирму, которая набирала разнорабочих. Осознанно шел учеником — деньги небольшие, но тебе все покажут и расскажут. Процесс хорошо продвигался, и очень скоро я уже работал самостоятельно.





Молодой человек рассказывает, что поначалу все схватывал на ходу — напарники показывали и рассказывали, что и как делать. Но со временем пришло осознание: чужой опыт — это хорошо, но порой он передается вместе с ошибками. Если же хочешь работать на отлично, надо досконально знать технологию. «В общем, решил: не возьмусь за работу, пока не буду знать процесс, поэтому стал поэтапно проходить курсы — по малярке, гипсокартону, системам Knauf, машинной штукатурке. Сейчас я могу делать практически все по отделке и люблю это, не переношу разве что демонтаж — остальное в радость», — смеется Сергей.

На заказ — как в космос

Далекому от стройки человеку может показаться, что эта сфера особо не пересекается с современными технологиями. Валик, шпатель, правило, ровные руки — и вперед. Но на самом деле профессионального инструмента для отделки море. Причем некоторые агрегаты стоят столько же, сколько пусть и подержанное, но вполне себе на ходу авто.



От ручного нанесения штукатурки Сергей уже отказался. В этом деле ему помогает специальная машина

— В последние годы у меня просто какая-то мания на различную технику, — улыбаясь, показывает своих «подопечных» специалист. — Как только узнаю, что появилось что-то новое, сразу же хочу купить себе. Профессиональный инструмент очень облегчает жизнь строителю, дает лучше качество и к тому же нередко помогает экономить деньги заказчика. Мой набор, который занимает целый микроавтобус, стоит порядка $7000. Это не максимум — знаю, что у ребят в Минске есть и подороже «автопарк».

При этом я ни в коем случае не утверждаю, что без такой техники невозможно сделать качественный ремонт. Можно, если руки растут из того места. Но с ним проще, быстрее и приятнее работать.



А так выглядит аппарат для перетирки шпатлевки, который мастер модернизировал сам, добавив подсветку

— А что касается экономии средств заказчика... Вот, например, профессиональный шпатлевочный аппарат. Он наносит на стены состав такой толщины, что проклеивать стены паутинкой нет необходимости — работает сама смесь, не позволяя образовываться трещинам. И это не мои умозаключения, а технология Knauf. Причем машина «ест» не готовый и дорогой состав в ведрах, а разведенный порошок из мешка. То есть экономия сразу по нескольким направлениям, — объясняет Сергей.









Но даже самая крутая техника не поможет, если за дело взялся человек, который ничего не знает и не умеет, но уже готов принимать заказы. На Onliner немало историй, как называющие себя «профи» люди запарывали ремонты и портили стройматериалы.

— Строительство и ремонт — это действительно та сфера, где хватает «левых» людей, — убежден мастер. — Почему-то многие считают, что здесь можно легко заработать большие деньги и не надо ничему учиться: каждый мужик от рождения что-то умеет, а что не умеет — посмотрит на YouTube.

Вот и получается: лишился работы — делай ремонты; график сутки через трое — делай ремонты; не знаешь, чем себя занять, — делай ремонты.

Причем такие «специалисты» серьезно демпингуют, чтобы их кто-то вообще нанял и они могли хоть на хлеб заработать. В итоге общий ценник на рынке серьезно просел. Да, настоящий профи не будет трудиться за копейки, ведь надо иметь уважение к себе, но и каких-то больших денег уже не заработаешь. А здоровье стройка подрывает капитально: если у вас есть какие-то старые травмы или хронические заболевания, они обязательно обострятся, так как труд физический и предполагает большие нагрузки.

Сейчас, чтобы заработать хорошо, надо вкалывать сутками. Или же выбирать себе узкую специализацию и ходить с объекта на объект, выполняя только одну операцию. Шальных денег на ремонтах нет (если только ты не выступаешь посредником, нанимая, а потом «кидая» людей).









Впрочем, мастер соглашается, что даже профессионалы не без греха: некоторые пытаются нагреть заказчика, даже если все расценки оговорены заранее. Не даром же существует анекдот про смету и пункт в ней «прокатило». «Наверное, людьми руководит жадность, они не думают о своей репутации, надеясь, что новый клиент все равно найдется. Чтобы такого не происходило, заключайте договор, подписывайте смету и принимайте все по актам. К тому же не забывайте контролировать процесс, чтобы не было вопросов по расходу стройматериалов или еще каких подозрений», — добавляет Сергей.

Заказчики бывают разные

— Удивительно, но порой встречаются очень упорные заказчики. Они могут раз за разом нанимать дешевых работников, а позже удивляться, почему же ремонт кривой. Потом они все-таки приходят к выводу, что профессионал не будет работать за две копейки, обращаются к профи и... выкладывают огромную сумму, чтобы им переделали все, что наворотили предыдущие мастера.

Что касается меня, то я стараюсь не брать переделки — идеально уже не будет, так как «основа» не та. На мой взгляд, надо все сносить и начинать заново, делая грамотно и последовательно.





Но, пожалуй, еще больше возмущает, когда застройщики передают дольщикам кривые и косые квартиры. Порой кажется, пусть бы они лучше сдавали голые стены, потому как всю отделку приходится полностью демонтировать, — показывает свои архивы молодой человек.

Как и многие мастера, за годы работы Сергей научился «читать» людей и практически сразу может определить, с кем из заказчиков точно не стоит иметь дел.

— Все привыкли, что заказчик выбирает подходящего себе исполнителя и спокойно отказывает тем, кто не понравился. Но в обратную сторону это тоже работает.



Если человек мне не импонирует, если я вижу, что у нас не будет комфорта при взаимодействии, отказываюсь и ухожу. Такое сотрудничество — себе дороже. Неадекваты среди заказчиков тоже встречаются, а строители и отделочники — не рабы, чтобы на все соглашаться. Иногда лучше посидеть без работы и подождать своего клиента, чем сходить с ума от перепадов настроения и «стояния над душой».

В каких случаях я отказываюсь от работы? Если, например, человек заказывает ремонт «под ключ», но при этом говорит, что на какой-то этап пригласит своего специалиста. Стоп, а как мы станем делить ответственность в случае чего? Каждый ведь будет кивать на другого.





Бывает, заказчик начинает меня учить, как правильно делать ремонт — мол, я посмотрел ролик на YouTube, и там сказали... Спрашивается, зачем нанимать меня? Делайте все сами, раз умеете. Но проблема в том, что надо знать всю технологию. YouTube, особенно иностранные каналы, хорош в поисках лайфхаков, но не как единственная учебная площадка.

Ну и последнее — необъяснимое, мистическое. Если человек просит скидку, то потом обязательно все идет наперекосяк — техника ломается, стройматериалы запаздывают, люди болеют. В общем, это что-то мое, у других так явно не бывает, но я уже не раз проверил и больше за заказы со скидкой не берусь, — вывел свою формулу мастер.

Сергей отмечает, что в работе отделочников есть сезонность: перед Новым годом заказов очень много, все хотят успеть встретить праздники в новой или отремонтированной квартире. Зато январь — практически всегда месяц простоя. Это время как раз можно использовать для обучения.











Где искать заказчиков?

Объявления в газете и на специальной доске возле подъезда пусть и не полностью, но ушли в прошлое. Таким бумажным «кличам» доверяют немногие — что за человек придет, как его проверить...

— Интернет и сарафанное радио дают примерно одинаковое количество заказов, — делится наблюдениями Сергей. — Понятно, не каждая встреча в итоге переходит в сотрудничество, но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы человек выбирал из нескольких исполнителей. «Кастинг» меня не смущает — каждый ищет, что для него лучше.

Единственное, никогда не участвую в «шоу», когда хозяин квартиры на одно время приглашает нескольких исполнителей и таким образом устраивает «бои» за объект. Если вижу очередь под дверью, разворачиваюсь и ухожу.





Мастер признается, что Onliner вместе с сервисом «Услуги» очень продвинул его карьеру:

— По сути, все интернетные заказы оттуда. «Сарафан» тоже частично формируется из бывших клиентов, сделавших когда-то меня исполнителем.

Вместе с тем «Услуги» имеют свои плюсы и минусы. Когда сервис только появился, регистрироваться и, соответственно, откликаться на заказы стали все подряд: умеет, не умеет работать — назвал себя отделочником, и вперед. К тому же появилась прослойка «перекупов»: они перехватывали заказы, а потом здесь же, на «Услугах», искали исполнителей подешевле.

Этот кошмар прекратился, когда отклики стали платными. Да, бесплатные по-прежнему есть, но в нашей сфере «левых» людей сдуло, потому что в свой профиль приходится вкладывать деньги. Хотелось бы, чтобы отклик на штукатурные или гипсокартонные работы стоил дешевле, но все равно даже при таких расценках ситуация лучше, чем когда был абсолютно свободный вход.





Еще хотелось бы, чтобы отзывы, которые появляются у исполнителей, как-то проверялись: например, чтобы звонил специальный человек, уточнял детали, просил прислать фотографии. Я убежден, что часть хвалебных отзывов некоторым специалистам написана их друзьями-родственниками, поскольку лично наблюдал, как сегодня человек берет заказ на 100 «квадратов», а через пару дней у него на этот заказ пять звезд и полотно текста о том, как все прекрасно было выполнено.

Зато очень радует, что отзывы есть и на заказчиков — зашел, посмотрел, все понял и даже не откликаешься, если видишь, что человек проблемный.

Кстати, благодаря «Услугам» я познакомился со многими ребятами из строительной сферы. Мы поддерживаем отношения, зовем друг друга на объекты. Это тоже большой плюс.

Сергей убежден, что, несмотря на отзывы и звезды, хозяину квартиры, прежде чем ударить со строителем по рукам, стоит встретиться с ним лично и все обсудить. В том числе расценки, так как прайс, конечно, есть у каждого мастера, но в зависимости от нюансов он будет варьироваться.





— Дело в том, что идеального объявления не существует. Как бы вы ни расписали площадь, работы, материалы, все равно все надо видеть лично. Особенно если речь идет о ремонте «вторички», где тронь одно — повалится все остальное. Да и в новостройках бывает не лучше: собственник искренне считает, что стены поштукатурены и ровные, можно шпаклевать, а на деле все кривое или вообще отваливается при прикосновении. Квартире, как и человеку, нельзя заочно выставить диагноз. Поэтому только встреча на месте и совместное обсуждение проекта. По ту сторону монитора можно озвучить только цифру «от», о конкретике говорить не получится.

К тому же встреча на месте поможет понять, приятно ли вам будет сотрудничать с этим человеком, что тоже немаловажно. Ну и не лишним будет посмотреть еще и предыдущие объекты мастера — конечно, с разрешения владельцев метров.

А тем, кто только думает податься в отделочники, я могу посоветовать как можно больше учиться. Без знаний никуда. Ну и плюс работа должна приносить удовольствие. Это главное. Надо, чтобы утром ты просыпался с радостью и шел на объект с азартом, а не как на каторгу, — заключает мастер.

Если вы хотите стать исполнителем на сервисе «Услуги Onliner», но не знаете, с чего начать, переходите по ссылке в раздел «Часто задаваемые вопросы».