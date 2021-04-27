Как выбрать моноколесо и научиться на нем ездить (и то, и другое возможно)

Источник материала: Onliner Все же помнят уткоробота из диснеевского мультфильма? Стремительный будто молния, вездесущий будто ветер в этом апреле — суперкряк был очень крутым персонажем. Сегодня возможность быть таким же крутым есть практически у каждого. Для этого придется отбросить страх и сомнения и помчаться верхом на моноколесе навстречу приключениям, сделав остановку в ближайшей кофейне, либо будто вихрь долететь до работы, привлекая к себе завистливые взгляды коллег. И оказывается, для этого не нужно быть циркачом, в чем мы убедились сами.

Как выбрать моноколесо и научиться на нем ездить?

Электросамокат или моноколесо?

Это называется прогресс: совсем недавно были только велосипед и ролики, а теперь человек, который хочет обзавестись чем-то по-настоящему мобильным, должен выбирать из богатейшего многообразия всевозможных приспособлений. И все же наиболее предпочтительными в плане скорости, запаса хода и удобства кажутся два устройства: электросамокат и моноколесо. Понятно, что и у того, и у другого вида есть свои почитатели, поэтому за экспертным мнением мы обратились к Игорю Сущенко, человеку, хорошо знакомому с такими штуками.

— Моноколесо обладает большей проходимостью, при этом оно менее травмоопасно, чем электросамокат.

Я понимаю, что для многих это звучит парадоксально, но любые сомнения уходят прочь, как только человек пробует и сравнивает. У самоката сравнительно небольшие колеса, что вызывает определенные риски. Яма или серьезная выбоина — и с самоката летишь через руль. Моноколесо такую яму, скорее всего, проглотит благодаря большему диаметру. Кроме того, в силу своих конструктивных особенностей оно подстраивается под ездока, ловит его, помогая удержать равновесие, — говорит наш собеседник.



Игорь Сущенко

Что касается скорости и запаса хода, то нужно смотреть на характеристики конкретной модели. Принято считать, что на подобном транспорте по городу безопасно передвигаться со скоростью не более 30 км/ч — это в среднем так же, как и на велосипеде. А дальность действия на одном заряде и у моноколес, и у электросамокатов чаще всего достаточная для того, чтобы не только курсировать в городских условиях, но и устраивать полноценные путешествия. Мы, кстати, писали о таком опыте: настоятель Красного костела в Минске Владислав Завальнюк в условиях пандемии совершил паломничество в Будслав на моноколесе.

— У моноколес есть еще одно преимущество: общественный транспорт, включая метро, магазины, музеи, выставки, — с ним везде есть доступ, — отмечает Игорь Сущенко.

Это, впрочем, не означает, что можно разъезжать по музею на моноколесе. Но его запросто можно вести рядом с собой: у каждой модели для этого предусмотрена удобная ручка, и в таком виде приспособление походит на чемоданчик для ручной клади — проблем возникнуть не должно.





Как выбрать моноколесо?

Приступая к выбору моноколеса, необходимо оценить свои собственные параметры — в первую очередь рост и вес.

Рост

Ваш рост может влиять на выбор диаметра колес: все-таки маленькие колеса для высоких людей могут быть некомфортны при управлении. Чаще всего модели моноколес выпускают диаметром от 14 до 20 дюймов. Этот параметр также влияет на проходимость всего приспособления: чем больше колеса, тем им легче «проглатывать» все сложности рельефа и дорожного покрытия.

При этом модели с достаточной мощностью вполне подходят как для города, так и для бездорожья. Опционально их можно дооснастить внедорожной резиной, если такая необходимость есть.











Вес

— Если вес превышает 90 кг, я рекомендую брать колеса мощностью не менее 1500—2000 Вт, — советует эксперт.

— Мощное колесо нужно не для того, чтобы быстро разогнаться до максимальной скорости, а для того, чтобы гарантировать вашу собственную безопасность на любом рельефе и типе поверхности.

В случае с моноколесами существует такое понятие, как продав. Когда мы разгоняемся слишком сильно, срабатывает система безопасности: колесо пищит и приподнимает педали, чуть отталкивая нас назад и тем самым замедляясь. Но если человек имеет значительный вес, на который моноколесо не рассчитано, то он сможет его использовать, чтобы продавить колесо, проигнорировать систему безопасности. В результате прибор может просто выключиться оттого, что ему недостает тяги. Поэтому я (130 кг) использую колесо мощностью 2000 Вт — его даже с моим весом продавить невозможно.

Есть, кстати, и защита от дурака: если игнорировать попытки моноколеса притормозить, то оно затормозит совсем, и стать на него не получится до перезагрузки — такая вот пауза для того, чтобы поостыть и умерить прыть.





А вот вес колеса не является принципиальным параметром при выборе. Устройство может весить и 20, и 30 кг, но какая разница, если почувствовать это фактически негде. Колесо едет само, если вести его рядом, будто чемоданчик для ручной клади, если бы чемоданчик ехал самостоятельно. Приспособление не нужно толкать или тянуть за собой: просто придерживаете его рядом и идете в комфортном для себя ритме. В таком же режиме оно способно забираться на ступени лестницы — стоит лишь направлять его, не прикладывая, по сути, никаких усилий.

— У меня в подъезде как-то лифт меняли: два месяца он не работал. Так я поднимался с моноколесом на свой этаж без проблем: направляешь его вперед, и оно спокойно въезжает по лестнице, — рассказал наш собеседник.

Выходит, колесо и поднимать-то особо незачем, разве что в багажник уложить.

Что такое колесо подскока и почему не стоит брать промежуточный вариант?

Раз уж речь зашла о багажнике, то сразу расскажем о довольно распространенном варианте использования моноколес в большом городе. Водитель покупает, возможно, не самую мощную и дальноходную модель, укладывает ее себе в машину. Затем при необходимости доезжает до удобной парковки, оставляет там автомобиль, а оставшийся путь проделывает на моноколесе. Плюсов несколько: нет возни с поиском парковочных мест и оплатой парковки в центральной части города, ну и пребывание на свежем воздухе опять же. Это называется «использовать колесо подскока» — очень удобно.

— Самая большая ошибка при покупке моноколеса — отношение к нему как к игрушке. Это полноценный транспорт: не требующий затрат, мобильный и удобный. Нужно сразу покупать ту модель, которая будет максимально отвечать вашим потребностям, — советует Игорь Сущенко.









Запас хода и скорость

— Среднебюджетное колесо в среднем способно проехать на одном заряде порядка 40 км при максимальной скорости 30 км/ч, — рассказывает эксперт. — При этом есть модели с куда более продвинутыми характеристиками — такие способны за раз преодолевать более 200 км.

Все зависит от того, какую сферу применения вы определили для этого средства индивидуальной мобильности. Должен ли это быть стандартный городской вариант или планируете собрать рюкзак и отправиться на моноколесе в путешествие по стране — это тоже возможно.

Заряжаются моноколеса также стандартными способами, на полный цикл от 0 до 100% уходит в среднем 4—5 часов. Можно дополнительно приобрести устройства для быстрой зарядки, но производители не рекомендуют ими пользоваться — ресурс батареи становится меньше (здесь все как и с любой другой электроникой).

Есть ли риск выбрать слишком мощное колесо?

— В любом случае каждое моноколесо управляется с помощью мобильного приложения. Если, к примеру, вы купили устройство для себя, а потом захотели дать его покататься ребенку, то можно выставить ограничение скорости, например, на 20 км/ч. Кроме того, в приложении всегда можно найти информацию об уровне заряда батареи, запасе хода. Есть также функция блокировки колеса — тогда никто не сможет им воспользоваться без вашего присмотра, — отметил Игорь Сущенко.













Колеса повышенной комфортности

В 2020-м на рынке появились новейшие модели моноколес с гидравлической подвеской. Это последнее слово техники, обеспечивающее максимальную плавность хода даже на неидеальном покрытии.

— Даже дальняя дорога не ощущается совершенно — колесо едет само собой. Мышечная память также работает — вы все делаете на автомате, — говорит эксперт.

— Ноги не болят после таких путешествий?

— Совсем нет. Нагрузка ощущается только после обучения езде на моноколесе, затем любой человек к ней привыкает.

К слову, модели с подвеской могут быть интересны людям, испытывающим проблемы с суставами.









Как научиться ездить на моноколесе?

Самое трудное — поверить в то, что на таком устройстве можно ездить и без циркового образования. Игорь Сущенко последние два года занимается обучением езде на моноколесе. За это время через него прошли почти 500 учеников, на занятия приходит в среднем по 15 человек в неделю. Все эти люди смогли научиться — значит, получится у любого желающего.

— Обычно человеку достаточно часа интенсивного обучения. Людям в возрасте, как правило, нужно больше времени, но все равно 4—5 часов достаточно для того, чтобы передвигаться уже без посторонней помощи, — говорит эксперт.

Это не значит, что через час или даже через 5 часов вы станете хорошим моноколесником. Идея в том, что после занятий вы сможете ездить и совершенствовать свой навык самостоятельно. Как с велосипедом в детстве, помните? Убрали приставные колесики, пару раз мама-папа подстраховали, и все — едешь, совершенствуешь.









— Я даю базу для того, чтобы человек имел затем возможность учиться самостоятельно, без меня. Задача — стать без помощи инструктора на моноколесо, проехать на нем некоторое расстояние, безопасно остановиться и слезть по сигналу, не повредив себя и свое средство индивидуальной мобильности. Это азы, — отмечает Игорь Сущенко.

Обучение проходит в несколько этапов, первый из которых довольно статичный. Необходимо научиться становиться на педали моноколеса и аккуратно, но уверенно с них слезать. Это может быть непросто, но после нескольких повторений уверенность возрастает.

— Человек обычно приходит учиться с таким настроением: я попробую, у меня ничего не получится, и я буду знать, что все это не для меня. Но в 100% случаев все получается, и люди остаются в восторге. Моноколесо — это своеобразный парк развлечений и средство передвижения в одном флаконе, — говорит инструктор.













Постепенно в обучение включаются элемент за элементом. Стал на педали, тронулся вперед, откатился назад, слез на землю. В какой-то момент начинает казаться, что заново учишься стоять на коньках.

— На моноколесе у многих возникают ассоциации с другими спортивными навыками. Если кто-то катается на сноуборде, то ему кажется, что езда на моноколесе напоминает спуск на сноуборде. Кому нравятся горные лыжи — вспоминает их. Мне, к примеру, кажется, что моноколесо ближе к мотодельтаплану — ты просто паришь над землей, — замечтавшись, рассказывает наш собеседник.

Ну, дельтаплан — это для продвинутых пользователей. Поначалу катание больше напоминает езду на лыжах. Стопы жестко зафиксированы, а управление происходит всем телом. После первых, пусть даже неуклюжих метров самостоятельного движения приходит вера в то, что обучаемый не безнадежен. А за верой появляется и уверенность. С этого момента дело в шляпе: остается только практиковаться.









— Это безопаснее, чем кажется: у меня никто серьезно не падал и ничего не ломал, — спокойно говорит Игорь Сущенко. — Я хорошо понимаю, что чувствуют мои ученики, потому что 5 лет назад сам впервые встал на моноколесо. Учился месяц, потому что не было ни одного видео о том, как это делать, никаких руководств. Была только китайская реклама, где ребята эффектно рассекали на моноколесах — вот я и загорелся. Помню, все тогда испробовал, даже с двух ног пытался на него запрыгнуть. Зато теперь то долгое обучение помогает мне: я в каждом ученике вижу себя, замечаю, кто допускает ошибки и какие, по себе знаю, как проще всего эти ошибки исправлять. Каждое занятие у нас индивидуальное.

Нужно ли надевать шлем при езде на моноколесе?

Эксперт подчеркивает: только после прохождения обучения езда на моноколесе становится безопасной. И все же даже опытные владельцы моноколес не забывают об осторожности и следуют общим рекомендациям для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. С помощью Игоря Сущенко мы подготовили ряд советов начинающим моноколесникам:

соблюдайте безопасную скорость: в городе — не более 25—30 км/ч, причем это максимум, зачастую нужно ехать куда медленнее;

контролируйте не только свои действия, но и происходящее вокруг. Старайтесь спрогнозировать ситуацию и действия других участников движения;

используйте защитную экипировку: перчатки, шлем, а при необходимости — наколенники и налокотники. Также полезным аксессуаром будет зеркало заднего вида, которое крепится на шлем или на руку;

смотрите на дорогу перед собой, объезжайте лужи — это могут быть ямы, наполненные водой;

опасайтесь животных на дороге, в том числе домашних собак, которых выгуливают хозяева. Действия животных трудно предсказать, к тому же бывает почти невозможно разглядеть тонкий поводок, который может оказаться на вашем пути;

не рискуйте, не пытайтесь протиснуться в «карман» между пешеходами, которые находятся спиной к вам. Лучше притормозить и попросить пешехода уступить дорогу;

старайтесь пересечься взглядом с пешеходом, который движется навстречу, это позволит убедиться, что вас видят;

не отвлекайтесь при движении на моноколесе: никакого телефона, текстовых сообщений и всего прочего;

снижайте скорость перед пересечением проезжей части, помогите водителям вас вовремя увидеть;

избегайте агрессивного поведения, ни к чему хорошему конфликты не приводят.

Подробнее о том, как избегать неприятностей, быть аккуратным и по-дорожному вежливым на моноколесе, Игорь Сущенко рассказывает в своем видео на YouTube.











Можно ли использовать моноколесо зимой?

Как ни странно, моноколесо очень неплохо чувствует себя в морозы. Все дело в том, что во время движения оно греется, поддерживая таким образом нормальную рабочую температуру, даже если на улице холодно.

— Насколько мне известно, около 60% моноколесников используют свой транспорт круглый год. Я сам проездил на колесе четыре зимы — все в полном порядке. Конечно, нужно быть внимательным, избегать откровенно скользких участков, например. Но в целом, зима — не помеха, — отметил наш собеседник.

Кстати, на рынке есть модели зимней шипованной резины для моноколес — тоже выход для сложных погодных условий.

Как обслуживать моноколесо?

Специалисты советуют раз в год привозить колесо на техобслуживание — этого будет достаточно, чтобы оно служило как надо в течение всего срока эксплуатации. Никакого иного специфического обслуживания это устройство не требует.

— Там нечему ломаться: колесо да две педали. Тряпочкой дома протер, на зарядку поставил — все. Очень удобно, — подытожил Игорь Сущенко.



