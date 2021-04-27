Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Источник материала: Onliner Невозможно устоять от ворчания, присущего взрослому с советским детством, поэтому держите картину из разваливающегося СССР. Меня много возили на поезде. На столе в купе (гримасы советского строя, когда есть купе, но нет глазированного сырка) всегда ждал набор из пачки печенья, пачки вафель и двух кусочков рафинада в красивой обертке с изображением поезда. У маленького гражданина включались какие-то автономные механизмы по уничтожению вафель. Сначала открывалась бумажная упаковка, облизывалась начинка, которая попала на вафельку (потом это стало производственным браком и положило начало концу), и вафельный лист аккуратно отделялся от начинки. В соответствии с размерами детской челюсти начинка аккуратно снималась зубами с каждой стороны. К остаткам слоя можно приклеить вафельный лист и приступать с другой стороны вафли. А теперь что? Теперь все покрылось пылью.

Для ясности: на любом референдуме буду голосовать за дружбу и мир, но против СССР. Тем не менее вафли там были выдающимися, чего уж греха таить: плотные, хрустящие, текстурные. Они жевались как десерт даже без запивания водой, а не осушали рот мелкой пылью, как у несчастных западных детей, которые в это же время тоже могли ехать на поезде.

Сегодня оглянитесь: сфокусировавшись на борьбе с гусеницами (от танка), мы не заметили, как капиталисты зашли в наш дом и оставили здесь свое современное оборудование для выпекания вафель.

Или что-то еще осталось? Для проверки мы отправились на закупку в пару гипермаркетов и снесли с витрин все вафельное, что нашли.





Сначала даем результаты нашей непрофессиональной дегустации. Дальше — комментарии и фото с производства.

«Сладонеж», 170 граммов за 1,39 рубля





Шесть слоев вафли, пять слоев тонкой начинки. Глаза ребенка помнят, что пропорции были иными. Начинка — это не узкая аккуратная полосочка.

Вафли вкусные, но среднепыльные (можете поменять «пыльные» на «воздушные»).





«Яшкино», 200 граммов за 1,56 рубля





Ох, «Яшкино», «Яшкино». Семь слоев, но пыли хватит на все восемь. Если нет чая, запаситесь слюной. Вафли страдают уже при открытии.





«Традиционные», 100 граммов за 0,90 рубля





Это был интересный опыт. Во-первых, «Слодыч» — небольшой игрок на рынке вафель, и они не везде продаются. Повезло найти в Green. Во-вторых, фабрика реанимировала формат упаковки «бумага в пенале». Дизайн, конечно, «вырви мне оба глаза», но промышленная упаковка никогда не была частью белорусской национальной идеологии (тоже отсутствующей). В линейке «Традиционные» есть несколько наименований. Точно помню, что были «Лимонные».

Минимум пыли, текстурно, хрустит! Но все дело портит какое-то послевкусие. Назовем его «прогоркание». Это когда со временем что-то случается с маслом. Проблема (если дело в залежалости), может быть решена поиском свежей вафли. Попробуйте, вдруг вам повезет чуть больше.





Roshen, 72 грамма за 1,09 рубля

Классная упаковка, плотная и современная. Начинка тоже вкусная. Но что толку, если вафля разваливается прямо в упаковке? На картинке половина вафельного листа — вторая отвалилась. Что-то дорого получается…





«Черноморские», 72 грамма за 0,73 рубля





Это «Спартак». Их вафлями завалены почти все магазины. При этом гомельский производитель умудрился наделать вафель с приставкой «Топ»: «Черноморские Топ» (двухслойная — сверху) и «Черноморские» (трехслойная). Позже выясним, что за загадка.

Пыльность низкая, по краешкам видно. Но вафля легко прошла тест на «вскрытие» и не надломилась.





«Вереск», 180 граммов за 1,79 рубля





Среднепыльные из России, хотя выглядят так себе. На вкус лучше. Повторять покупку этих? Если других не будет, а в гости ждут только с вафлями.





«Халвичные Топ», 72 грамма за 0,70 рубля

Еще немного «Спартака». Никакого дегустационного смысла в ней не было: почти что «Черноморская». Просто у нас получилось разобрать изделие и раскопать во втором слое реликт — хорошо пропеченный лист. А сверху два маленьких кусочка — его бледнолицая пародия. Все должны быть как второй слой в этой вафельке!





«Ратуша», 143 грамма за 1,29 рубля





У «Витьбы» есть свой почерк. Уже в средней школе были любопытны батончики. Но в рамках этого теста мы ищем не среднепыльные вафли, а как в коммунистическом детстве. Этим там не место. Лайк за прожарку, минус за послевкусие.





«Лимошка», 300 граммов за 3,29 рубля





По упаковке похоже, что такие вафли продаются в «Светофоре». Но нет, стоят они немало. Это Украина.

И внешне довольно цельные. И разобрать можно по кусочкам. И ничего постороннего нет (если не считать лимонную начинку). Закинуть в буфет — неплохой вариант.

Вафли малопыльные. Но текстура — воздух.





Balconi, 250 граммов за 7,99 рубля





Вот, вот к чему хотят привести нас «так называемые западные кондитеры». Тут даже рисунок итальянского «протектора» непривычный: решетка крупнее, чем наши делают.

Конечно, вафли из такой упаковки не выглядят так, как на картинке. Они немного запылились. Но текстуры в вафле больше, чем у большинства упомянутых выше, и начинка вкусная. Просто это другая культура. Детям нужно давать вафлю, которую нельзя запихнуть в рот, как семечку. На таких не воспитать ни терпение, ни патриотизм.





«Черноморские Топ», развесные





Развесные вафли от «Спартака». Теоретически они такие же продаются в упаковке, но, как известно членам секты «свежих продуктов», за вафлями нужно идти на рынок — только там свежие вафли со сроком годности 9 месяцев.

У меня не получилось найти большую разницу между не-«Топ» и «Топ». В последних два слоя начинки. И можно хорошо показать, как ее нужно собирать, если нет зубов.

Сама вафля — крутая. Нет посторонних привкусов, есть хруст и плотность.





«Ранет», развесные

Как известно, в начинках с яблочным повидлом не бывает хрустящей вафли (начинка более влажная, чем, например, шоколадная, и смягчает вафлю). Также известно, что эти вафли не расклеить. Но я купил их просто потому, что внутренний ребенок проснулся. Эта модель вафли старше, чем я. Не пробовали? Малые, значит.





Мы зацепились за два образца. Легкий путь — заехать и посмотреть, как делают «Традиционные» от «Слодыча». Несмотря на прогорклость, по текстуре вафли похожи на старенькие. Но на просьбу поговорить с технологом был получен жесткий ответ: «Отказано!» Что скрывают цеха фабрики печенья, останется покрытым завесой тайны!

Поэтому мы пошли по сложному, но проверенному пути — Гомель. В конце концов, это крупнейший производитель вафель в стране.

Пять вопросов производителю вафель



(отвечает главный технолог «Спартака» Ангелина Хоруженко)

— Вы согласны с тем, что вафли изменились?

— Конечно. И в лучшую сторону. Объясню почему.

Мы делаем вафли с середины пятидесятых. В 1974 году был построен цех полуавтоматического производства — крупнейшее вафельное производство в СССР. Последняя модернизация в этом продукте была проведена у нас в 2015 и 2018 годах. Из девяти старых печей осталось две. В них мы делаем, в частности, «Ранет» и еще совсем немного видов. Они экономически проигрывают новому оборудованию: много ручного труда, дорого.





— Почему вам кажется, что они изменились «в лучшую сторону»?

— Воздушными вафли получаются от того, что тесто проходит лучшую обработку. В новом оборудовании тесто больше взбивается, получается пышнее. С точки зрения технологии это лучше, чем было! Вафли должны быть такими — пористыми, легкими. Во всем мире так!

Старое оборудование не могло взбить тесто так, чтобы лист снялся с вафельницы.





— Покупатели не заметили подмены?

— Заметили еще как! То, что мы посчитали своей победой, многие люди приняли за недостаток. Нам писали письма: «Верните старые вафли». На выставке пересекались с коллегами из Казахстана — точно такая же история: новая линия и возмущение/ворчание покупателей.

Мы всем отвечали, что на старом оборудовании было сложно получить стабильно качественный продукт, что «плавал» вес, пачкалась вафля в начинке и так далее. Сигналы о недовольстве уже исчезли.









— «Воздушные» вафли дешевле? Химически они более продвинутые?

— Состав теста почти одинаковый. В старых вафлях даже больше добавок E, чтобы на старом оборудовании можно было сделать тесто более воздушным. А теперь — мука, кокосовое масло, соль, сода, лецитин. Когда покупатели попросили «старые» вафли, мы вернули те E и получили похожие на классический вкус (те самые «Черноморские» с добавкой «Топ»).

Размер вафель не менялся — уменьшился их вес. Во-первых, сама вафля стала легче. Во-вторых, все (и мы) изменили соотношение вафли и начинки. Раньше вафельный лист занимал 20%, теперь — 25%. В «Черноморских Топ» начинки больше — 78%.





— Зачем вы поменяли упаковку с бумажной?

— Потому что автоматам по упаковке исполнилось 50 лет. Сегодня новые требования к качеству упаковки. Мы короткое время работали на старом и новом оборудовании и смотрели, как упаковка влияет на качество хранения. Новая (флоупак) намного лучше сохраняет вафлю свежей.





Бесполезная цифра

1 грамм хорошей вафли с начинкой стоит около 1 копейки.