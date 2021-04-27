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Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

27.04.2021 08:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Невозможно устоять от ворчания, присущего взрослому с советским детством, поэтому держите картину из разваливающегося СССР. Меня много возили на поезде. На столе в купе (гримасы советского строя, когда есть купе, но нет глазированного сырка) всегда ждал набор из пачки печенья, пачки вафель и двух кусочков рафинада в красивой обертке с изображением поезда. У маленького гражданина включались какие-то автономные механизмы по уничтожению вафель. Сначала открывалась бумажная упаковка, облизывалась начинка, которая попала на вафельку (потом это стало производственным браком и положило начало концу), и вафельный лист аккуратно отделялся от начинки. В соответствии с размерами детской челюсти начинка аккуратно снималась зубами с каждой стороны. К остаткам слоя можно приклеить вафельный лист и приступать с другой стороны вафли. А теперь что? Теперь все покрылось пылью.

Для ясности: на любом референдуме буду голосовать за дружбу и мир, но против СССР. Тем не менее вафли там были выдающимися, чего уж греха таить: плотные, хрустящие, текстурные. Они жевались как десерт даже без запивания водой, а не осушали рот мелкой пылью, как у несчастных западных детей, которые в это же время тоже могли ехать на поезде.

Сегодня оглянитесь: сфокусировавшись на борьбе с гусеницами (от танка), мы не заметили, как капиталисты зашли в наш дом и оставили здесь свое современное оборудование для выпекания вафель.

Или что-то еще осталось? Для проверки мы отправились на закупку в пару гипермаркетов и снесли с витрин все вафельное, что нашли.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Сначала даем результаты нашей непрофессиональной дегустации. Дальше — комментарии и фото с производства.

«Сладонеж», 170 граммов за 1,39 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Шесть слоев вафли, пять слоев тонкой начинки. Глаза ребенка помнят, что пропорции были иными. Начинка — это не узкая аккуратная полосочка.

Вафли вкусные, но среднепыльные (можете поменять «пыльные» на «воздушные»).

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Яшкино», 200 граммов за 1,56 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Ох, «Яшкино», «Яшкино». Семь слоев, но пыли хватит на все восемь. Если нет чая, запаситесь слюной. Вафли страдают уже при открытии.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Традиционные», 100 граммов за 0,90 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Это был интересный опыт. Во-первых, «Слодыч» — небольшой игрок на рынке вафель, и они не везде продаются. Повезло найти в Green. Во-вторых, фабрика реанимировала формат упаковки «бумага в пенале». Дизайн, конечно, «вырви мне оба глаза», но промышленная упаковка никогда не была частью белорусской национальной идеологии (тоже отсутствующей). В линейке «Традиционные» есть несколько наименований. Точно помню, что были «Лимонные».

Минимум пыли, текстурно, хрустит! Но все дело портит какое-то послевкусие. Назовем его «прогоркание». Это когда со временем что-то случается с маслом. Проблема (если дело в залежалости), может быть решена поиском свежей вафли. Попробуйте, вдруг вам повезет чуть больше.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Roshen, 72 грамма за 1,09 рубля

Классная упаковка, плотная и современная. Начинка тоже вкусная. Но что толку, если вафля разваливается прямо в упаковке? На картинке половина вафельного листа — вторая отвалилась. Что-то дорого получается…

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Черноморские», 72 грамма за 0,73 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Это «Спартак». Их вафлями завалены почти все магазины. При этом гомельский производитель умудрился наделать вафель с приставкой «Топ»: «Черноморские Топ» (двухслойная — сверху) и «Черноморские» (трехслойная). Позже выясним, что за загадка.

Пыльность низкая, по краешкам видно. Но вафля легко прошла тест на «вскрытие» и не надломилась.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Вереск», 180 граммов за 1,79 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Среднепыльные из России, хотя выглядят так себе. На вкус лучше. Повторять покупку этих? Если других не будет, а в гости ждут только с вафлями.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Халвичные Топ», 72 грамма за 0,70 рубля

Еще немного «Спартака». Никакого дегустационного смысла в ней не было: почти что «Черноморская». Просто у нас получилось разобрать изделие и раскопать во втором слое реликт — хорошо пропеченный лист. А сверху два маленьких кусочка — его бледнолицая пародия. Все должны быть как второй слой в этой вафельке!

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Ратуша», 143 грамма за 1,29 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

У «Витьбы» есть свой почерк. Уже в средней школе были любопытны батончики. Но в рамках этого теста мы ищем не среднепыльные вафли, а как в коммунистическом детстве. Этим там не место. Лайк за прожарку, минус за послевкусие.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Лимошка», 300 граммов за 3,29 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

По упаковке похоже, что такие вафли продаются в «Светофоре». Но нет, стоят они немало. Это Украина.

И внешне довольно цельные. И разобрать можно по кусочкам. И ничего постороннего нет (если не считать лимонную начинку). Закинуть в буфет — неплохой вариант.

Вафли малопыльные. Но текстура — воздух.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Balconi, 250 граммов за 7,99 рубля

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Вот, вот к чему хотят привести нас «так называемые западные кондитеры». Тут даже рисунок итальянского «протектора» непривычный: решетка крупнее, чем наши делают.

Конечно, вафли из такой упаковки не выглядят так, как на картинке. Они немного запылились. Но текстуры в вафле больше, чем у большинства упомянутых выше, и начинка вкусная. Просто это другая культура. Детям нужно давать вафлю, которую нельзя запихнуть в рот, как семечку. На таких не воспитать ни терпение, ни патриотизм.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Черноморские Топ», развесные

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Развесные вафли от «Спартака». Теоретически они такие же продаются в упаковке, но, как известно членам секты «свежих продуктов», за вафлями нужно идти на рынок — только там свежие вафли со сроком годности 9 месяцев.

У меня не получилось найти большую разницу между не-«Топ» и «Топ». В последних два слоя начинки. И можно хорошо показать, как ее нужно собирать, если нет зубов.

Сама вафля — крутая. Нет посторонних привкусов, есть хруст и плотность.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

«Ранет», развесные

Как известно, в начинках с яблочным повидлом не бывает хрустящей вафли (начинка более влажная, чем, например, шоколадная, и смягчает вафлю). Также известно, что эти вафли не расклеить. Но я купил их просто потому, что внутренний ребенок проснулся. Эта модель вафли старше, чем я. Не пробовали? Малые, значит.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Мы зацепились за два образца. Легкий путь — заехать и посмотреть, как делают «Традиционные» от «Слодыча». Несмотря на прогорклость, по текстуре вафли похожи на старенькие. Но на просьбу поговорить с технологом был получен жесткий ответ: «Отказано!» Что скрывают цеха фабрики печенья, останется покрытым завесой тайны!

Поэтому мы пошли по сложному, но проверенному пути — Гомель. В конце концов, это крупнейший производитель вафель в стране.

Пять вопросов производителю вафель

(отвечает главный технолог «Спартака» Ангелина Хоруженко)

— Вы согласны с тем, что вафли изменились?

— Конечно. И в лучшую сторону. Объясню почему.

Мы делаем вафли с середины пятидесятых. В 1974 году был построен цех полуавтоматического производства — крупнейшее вафельное производство в СССР. Последняя модернизация в этом продукте была проведена у нас в 2015 и 2018 годах. Из девяти старых печей осталось две. В них мы делаем, в частности, «Ранет» и еще совсем немного видов. Они экономически проигрывают новому оборудованию: много ручного труда, дорого.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

— Почему вам кажется, что они изменились «в лучшую сторону»?

— Воздушными вафли получаются от того, что тесто проходит лучшую обработку. В новом оборудовании тесто больше взбивается, получается пышнее. С точки зрения технологии это лучше, чем было! Вафли должны быть такими — пористыми, легкими. Во всем мире так!

Старое оборудование не могло взбить тесто так, чтобы лист снялся с вафельницы.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

— Покупатели не заметили подмены?

— Заметили еще как! То, что мы посчитали своей победой, многие люди приняли за недостаток. Нам писали письма: «Верните старые вафли». На выставке пересекались с коллегами из Казахстана — точно такая же история: новая линия и возмущение/ворчание покупателей.

Мы всем отвечали, что на старом оборудовании было сложно получить стабильно качественный продукт, что «плавал» вес, пачкалась вафля в начинке и так далее. Сигналы о недовольстве уже исчезли.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли
Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

— «Воздушные» вафли дешевле? Химически они более продвинутые?

— Состав теста почти одинаковый. В старых вафлях даже больше добавок E, чтобы на старом оборудовании можно было сделать тесто более воздушным. А теперь — мука, кокосовое масло, соль, сода, лецитин. Когда покупатели попросили «старые» вафли, мы вернули те E и получили похожие на классический вкус (те самые «Черноморские» с добавкой «Топ»).

Размер вафель не менялся — уменьшился их вес. Во-первых, сама вафля стала легче. Во-вторых, все (и мы) изменили соотношение вафли и начинки. Раньше вафельный лист занимал 20%, теперь — 25%. В «Черноморских Топ» начинки больше — 78%.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

— Зачем вы поменяли упаковку с бумажной?

— Потому что автоматам по упаковке исполнилось 50 лет. Сегодня новые требования к качеству упаковки. Мы короткое время работали на старом и новом оборудовании и смотрели, как упаковка влияет на качество хранения. Новая (флоупак) намного лучше сохраняет вафлю свежей.

Ищем вафли «как в СССР» среди воздуха и пыли

Бесполезная цифра

1 грамм хорошей вафли с начинкой стоит около 1 копейки.

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Теги: Гомель
 
 
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Невозможно устоять от ворчания, присущего взрослому с советским детством, поэтому держите картину из разваливающегося СССР. Меня много возили на поезде. На столе в...
 
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