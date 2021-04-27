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Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина
Источник материала: Навiны
Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.
Свое решение возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы объяснил тем, что Александр Лукашенко находится под полным контролем Владимира Путина.
«Я туда не поеду, — заявил Кравчук в комментарии «4-му каналу». — Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина».
Он добавил, что Беларусь «политически подотчетна» России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что
Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
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Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.
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