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Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина

27.04.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.

Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина

Свое решение возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы объяснил тем, что Александр Лукашенко находится под полным контролем Владимира Путина.

Первый президент Украины Кравчук: Лукашенко является вассалом Путина«Я туда не поеду, — заявил Кравчук в комментарии «4-му каналу». — Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина».

Он добавил, что Беларусь «политически подотчетна» России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не видят катастрофы, если переговорная площадка будет действовать не в Беларуси.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другое место.

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Теги: Минск
 
 
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Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук заявил, что больше в Минск на переговоры не поедет.
 
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