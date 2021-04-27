«Пружина выскочит»: экономист предсказал повышение цен на ряд товаров в Беларуси

обсудил это с доктором экономических наук Борисом Желибой В Беларуси заморожены цены на ряд товаров, однако там, где нет госрегулирования, они заметно растут. Какой будет динамика инфляции в Беларуси? Сайт Charter97.orgэто с доктором экономических наук





— Если на какие-то товары нет госрегулирования — значит цены растут в силу инфляции. Цены, которые были зафиксированы, стоят на месте, что дает дополнительный импульс для роста цен других товаров.





Торговле все равно нужно получать какую-то прибыль, быть рентабельной, поэтому она начинает отыгрывать эту фиксацию и повышать цены на товары, которые не были заморожены властями.





— Эффективны ли в наше время такие ограничения? Как они бьют по производителям и сетям?





– Естественно, фиксация цен имеет отрицательные последствия. Для потребителей она вроде бы и приемлема, потому что цены на товары не дорожают, но для торговли и производителей — наоборот, они недополучают прибыль. Как говорится, фиксация цен, – это острое оружие.





В целом, нам, населению, по этим ценам нормально живется, а вот производителям и торговле —нет, поэтому для сохранения рентабельности они начинают компенсировать эти убытки повышением цен на другие товары.





В итоге мы не выигрываем. Выигрывают только те, у кого корзина товаров более бедная, которая сводится к товарам первой необходимости.





– Можно ли ожидать, что в один момент цены на «замороженную» продукцию взлетят?





– Конечно, это показывает практика. Если вы фиксируется цены, то пружина действует, пытается вырваться наружу. Когда придет время освободить цены, а их нельзя фиксировать на более чем 90 дней, то, как говорят, пружина начинает выпрямление и будет скачок цен именно на те товары, которые держали административным путем.





– Подобные административные действия могут сказаться на качестве продукции?





– О качестве говорить сложно, потому что цены фиксируют на небольшой период. Прямого отношения к качеству это не имеет. Качество дает производитель, но, естественно, если он недобирает прибыли, то в конечном счете у него остается меньше средств, чтобы модернизировать производство, а если не модернизируешь производство, то страдает качество.





– Какие яркие примеры отрицательного последствия таких ограничительных мер вы могли бы привести.





— Самый яркий — когда с полок магазина начинает исчезать товар, потому что он относительно дешевый и население начинает разбирать продукцию. Таких ситуаций у нас давно не было, но если вспомнить 90-е годы или погрузиться в годы советской экономики, то она там была абсолютно дефицитной. Такой ситуации допускать нельзя.





В последние годы власти извлекли уроки и долгую фиксацию не делают. Как только начинает появляться дефицит, то власти сразу же отпускают цены. Последние месяцы я не помню, чтобы у нас были пустые полки, во всяком случае в столице или региональных городах. Что касается периферии — то это я не знаю, может, люди вспомнят об этом.





– В интернете стали появляться фотографии полупустых полок в магазинах. Может, это те самые случаи?



