С 1 июля на границе будут дезинфицировать автомобили и автобусы









пишет Office Life. Порядок проведения дезинфекции определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В указанный период обязательная дезинфекция предусмотрена для всех транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и за ее пределами,Office Life. Порядок проведения дезинфекции определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия.





Водителям автобусов, легковых и грузовых автомобилей будут выдавать документальное подтверждение дезинфекции. В случае отсутствия такой контрольной марки и отказа ее приобретать транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.