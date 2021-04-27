ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 июля на границе будут дезинфицировать автомобили и автобусы

27.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Указом президента с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» запланирован эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Документ направлен на предотвращение распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных, сказано в пояснении к решению.



В указанный период обязательная дезинфекция предусмотрена для всех транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и за ее пределами, пишет Office Life. Порядок проведения дезинфекции определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Водителям автобусов, легковых и грузовых автомобилей будут выдавать документальное подтверждение дезинфекции. В случае отсутствия такой контрольной марки и отказа ее приобретать транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом президента с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» запланирован эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Бавария" нашла нового тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by