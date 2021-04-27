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С 1 июля на границе будут дезинфицировать автомобили и автобусы
Источник материала: Партизан
Указом президента с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» запланирован эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Документ направлен на предотвращение распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных, сказано в пояснении к решению.
В указанный период обязательная дезинфекция предусмотрена для всех транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и за ее пределами,
Водителям автобусов, легковых и грузовых автомобилей будут выдавать документальное подтверждение дезинфекции. В случае отсутствия такой контрольной марки и отказа ее приобретать транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.
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Указом президента с 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» запланирован эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Документ...
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