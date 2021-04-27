ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Бавария" нашла нового тренера

27.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За специалиста, по предварительным данным, придется заплатить его нынешнему работодателю около 30 миллионов евро.


© REUTERS / ANNEGRET HILSE

Мюнхенская "Бавария" начала переговоры с "РБ Лейпциг" о возможном переходе тренера Юлиана Нагельсманна.

По предварительным данным, пишет Sputnik, "Лейпциг" готов отпустить тренера, но компенсация будет достаточно высокой. Как сообщает Sport1, немецкий клуб потребует у "Мюнхена" 30 миллионов евро, хотя раньше называлась сумма в два раза меньше. Вероятно, цена выросла из-за решения тренера "Баварии" Ханси Флика покинуть команду по итогам сезона. 

Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг" с 2019 года, в нынешнем сезоне клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидирует, естественно, "Бавария". До этого Юлиан был главным в "Хоффенхайме". Нагельсманну всего 33 года, он считается одним из самых перспективных специалистов среди так называемых тренеров новой волны. Сообщается, что он уже дал принципиальное согласие на переход в "Баварию".

Напомним, Флик возглавил "Баварию" в 2019-м. Под его руководством мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. По информации СМИ, в случае ухода из "Баварии" Флик станет главным тренером сборной Германии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За специалиста, по предварительным данным, придется заплатить его нынешнему работодателю около 30 миллионов евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отношения между Беларусью и Украиной ушли в пике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by