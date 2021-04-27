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"Бавария" нашла нового тренера
Источник материала: Партизан
За специалиста, по предварительным данным, придется заплатить его нынешнему работодателю около 30 миллионов евро.
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Мюнхенская "Бавария" начала переговоры с "РБ Лейпциг" о возможном переходе тренера Юлиана Нагельсманна.
По предварительным данным,
Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг" с 2019 года, в нынешнем сезоне клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидирует, естественно, "Бавария". До этого Юлиан был главным в "Хоффенхайме". Нагельсманну всего 33 года, он считается одним из самых перспективных специалистов среди так называемых тренеров новой волны. Сообщается, что он уже дал принципиальное согласие на переход в "Баварию".
Напомним, Флик возглавил "Баварию" в 2019-м. Под его руководством мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. По информации СМИ, в случае ухода из "Баварии" Флик станет главным тренером сборной Германии.
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За специалиста, по предварительным данным, придется заплатить его нынешнему работодателю около 30 миллионов евро.
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