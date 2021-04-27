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Отношения между Беларусью и Украиной ушли в пике

27.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мы наблюдаем быстрое снижение уровня доверия в сфере безопасности между Минском и Киевом.

Отношения между Беларусью и Украиной ушли в пике
Белорусско-украинские отношения в этой сфере никогда не были особенно простыми вследствие разнонаправленной внешнеполитической ориентации двух стран. Но происходящее сейчас совершенно беспрецедентно, пишет Thinktanks.by со ссылкой на Belarus in focus.


В Киеве заявили об отказе от дальнейших переговоров по Донбассу в Минске, ссылаясь на высокий уровень зависимости официального Минска от Кремля. При этом стоит отметить, что белорусский режим не является стороной/участником переговоров, и потому характер беjаруско-российских отношений не оказывает влияния на их ход и результаты.

Украинская блогосфера в марте-апреле была заполнена несоответствующими реальности сообщениями о якобы российских войсках, находящихся в Беларуси на границе с Украиной. А также о стягивании техники белорусской армии к границе с южной соседкой. В последнем случае шла речь о перемещении бронетехники в ходе учений.

Украина приняла решение о переводе пограничников на границе с Беларусью на усиленный режим несения службы в связи с особым характером белорусско-российских отношений. Хотя текущая обстановка не вызывает тревоги у украинской стороны: с белjруской стороны границы нет никакой концентрации или перемещения войск.

Очевидно, что во многом изменение позиции Киева продиктовано предыдущими голословными обвинениями в адрес Украины со стороны белорусского режима (попытка дестабилизации обстановки в Беларуси, лагеря подготовки неких боевиков, потоки оружия через границу и тому подобное). А также внутри- и внешнеполитическими факторами в Беларуси.

Во всяком случае имеет место смена многолетнего тренда во взаимоотношениях двух стран с доброжелательно-нейтрального (на грани де-факто оборонительного союза весной-летом 2014 года) на все более конфронтационный. Это означает дополнительные громкие политические заявления с двух сторон, которые будут повышать градус взаимного недоверия. И закроют возможности для ведения конструктивного диалога в сфере безопасности между двумя странами.

В худшем случае это может дать старт «соревнованию» белорусских и украинских спецслужб по поиску угроз, исходящих от соседней страны. Эскалация на уровне политических заявлений и демонстративные действия силовых ведомств двух стран – новый формат белорусско-украинских отношений на ближайшую перспективу. Пик напряжения придется на период учений «Запад-2021» и в первые недели после их окончаний (на которые придутся выборы в Госдуму РФ).
 
Теги: Минск
 
 
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