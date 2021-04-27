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Первое суперлуние года
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В ночь на 27 апреля можно было наблюдать яркое астрономическое явление.
Суперлунием называют астрономическое явление, момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле.
В такое полнолуние земной спутник выглядит несколько крупнее и заметно ярче.
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В ночь на 27 апреля можно было наблюдать яркое астрономическое явление.
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