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Терзают сомнения: принц Гарри вернулся из Британии другим человеком

27.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Младший внук британской королевы принц Гарри переживает непростой период: по возвращению из Британии мятежник изменился и начал испытывать муки совести.

Смерть принца Филиппа разделила жизнь Гарри на "до" и "после". И если до этого он решился на отречение ради Меган Маркл, сходил на интервью к Опре Уинфри и даже обвинил семью в расизме, то похороны дедушки изменили принца. Он тайно встретился с отцом Чарльзом и попытался вновь сблизиться с братом, а позже неожиданно вернулся к жене, проигнорировав день рождения королевы.

© AP / Kirsty Wigglesworth
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Близкий товарищ и экс-дворецкий покойной леди Ди Пол Барелл уверен: из Британии принц Гарри вернулся совершенно другим человеком. Об этом он рассказал в доверительной беседе изданию Daily Express.

По словам источника, поездка на церемонию прощания с дедом, встреча с семьей, беседа с отцом и отсутствие Меган Маркл рядом напомнили принцу о том, что он потерял после "Мегзита". Дворецкий убежден, что "сердце Гарри теперь находится по обе стороны Атлантики", а самого мятежника мучает совесть.

"И если Меган уверена в правильности своих поступков, то Гарри терзается сомнениями. И продолжаться так больше не будет. Ему нужно рассчитать свои шаги наперед", - участливо отметил Баррел.

А вот сможет ли принц уделить время планированию - пока неясно. В настоящее время пара готовится к рождению дочери и Гарри вовсю заботится о Меган.

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По словам близкого друга и дворецкого покойной принцессы Дианы, мятежник наконец-то задумался о своих поступках и понял, что потерял.
 
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