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Бронетехника появится на дорогах Пинского района

27.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. По дорогам Пинского района будет передвигаться бронетехника, об этом сообщили в Пинском райисполкоме.

Это связано с ежегодными плановыми учениями, которые проводят пограничные службы.

Пограничники будут перевозить личный состав на спецтранспорте, а после на территории приграничной зоны проведут специальные занятия, использовать будут холостые патроны.

Занятия пройдут 28 апреля, в них будут задействован личный состав Пинского погранотряда. Главная задача - отработать вопросы пограничной безопасности.

Жителей района и в частности приграничной зоны предупреждают о том, что в ближайшие дни по дорогам будет передвигаться спецтехника, это будет не только автомобильный транспорт, но и бронетанковая техника.

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Теги: Минск
 
 
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Местный погранотряд проведет учения, на которых будут отработаны вопросы безопасности - в них задействуют спецтехнику.
 
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