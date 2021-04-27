Несмотря на холод в политике, товарооборот Беларуси со странами ЕС растет

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—феврале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года вырос на 27,7% до 2 млрд 130,7 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.





Экспорт товаров в ЕС вырос на 73,6% до 1 млрд 303,5 млн долларов, импорт — снизился на 9,8% до 827,2 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами за два месяца 2021 года составило 476,3 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта за два месяца текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 43,9% (в январе—феврале 2020-го — 51%), России — 41,6% (48,1%), ЕС — 25,4% (17,6%), остальных стран — 30,7% (31,4%). Импорт из стран ЕАЭС составил 55,8% общего объема импорта (в январе—феврале 2020 года — 49,5%), из России — 55,3% (49%), ЕС — 15,7% (19,2%), остальных стран — 28,5% (31,3%).

За январь—февраль 2021 года зарегистрированы экспортно-импортные операции со 166 странами. Товары поставлялись на рынки 142 государств, импортировалась продукция из 149 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе—феврале 2021 года были: Россия — 48,5% всего объема товарооборота; Китай — 7,4%; Украина — 7,2%; Германия — 4,2%; Польша — 4,1%; Нидерланды — 3,7%; Литва — 2,1%; Турция — 1,3%; Казахстан — 1,1%, Азербайджан, США и Италия — по 1%.

Товарооборот с Россией по итогам января—февраля 2021 года составил 5 млрд 44,3 млн долларов, или на 15,2% больше, чем за январь—февраль 2020 года, экспорт — 2 млрд 136,7 млн долларов (+4,4%), импорт — 2 млрд 907,6 млн (+24,6%).

В Великобританию экспортировано товаров на 51,6 млн долларов (-55,8%), импортировано из этой страны — на 26,2 млн (+14,9%). Товарооборот снизился на 44,2% до 77,8 млн долларов.

Товарооборот с Украиной составил 749,1 млн долларов (+5,2%), экспорт — 562,3 млн (+18,7%), импорт — 186,8 млн (-21,7%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 329,6 млн долларов (больше в 3,2 раза), импортировано из страны — на 54,5 млн (-18,3%). Товарооборот вырос в 2,2 раза до 384,1 млн долларов.

Товарооборот с Германией вырос на 39,1% до 438,9 млн долларов. Экспорт вырос в 2,3 раза до 222,9 млн, импорт составил 216 млн (-1,5%).

Экспорт в Литву вырос до 186,9 млн долларов (+28,7%), импорт из этого государства — снизился до 36,2 млн (-10%). В целом товарооборот вырос на 20,3% до 223,1 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 147,6 млн долларов (в 2,7 раза больше), импортировано из КНР — на 619,4 млн (+3,4%). Товарооборот составил 767 млн долларов (+17,5%).

Товарооборот с Польшей вырос на 14,9% до 428,6 млн долларов. Экспорт составил 276,6 млн долларов (+46,2%), импорт — 152 млн (-17,4%).

Товарооборот с Италией вырос на 1,3% до 104,8 млн долларов. Экспорт составил 18,1 млн долларов (+45%), импорт — 86,7 млн (-4,7%).

Экспорт в США составил 57,3 млн долларов (больше В 2,4 раза), импорт из этой страны — 47,8 млн (-13,7%). Товарооборот вырос на 33,2% до 105,1 млн долларов.

Товарооборот с Францией составил 55,4 млн долларов (-5,5%), экспорт — 17,8 млн (+26,6%), импорт — 37,6 млн (-15,6%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 9,2% до 11 млрд 935,7 млн долларов.