Источник материала: ОНТ

Минске обсуждается запрет на движение фур по МКАД" class="one-news__figure-img">

Экологическая безопасность в приоритете. В Минске обсуждается запрет на движение фур по МКАД.

Для разгрузки этой магистрали построена вторая кольцевая автодорога. Между ней и МКАД созданы многочисленные логистические центры. Благодаря им большегрузам нет необходимости заезжать в город. Предприятия доставляют свою продукцию туда в любое удобное время, в том числе ночью. Экологическая безопасность – это не только вредные выбросы от автомобилей. Мингорисполком требует от Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы быть более принципиальным к нарушителям природоохранного законодательства.

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