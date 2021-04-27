В Беларуси завершается сев ранних яровых

Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии в одном шаге от финиша по севу ранних яровых. Осталось засеять около процента запланированных площадей.

Четыре региона – Бресткий, Гомельский, Гродненский и Минский – уже завершили кампанию. В Могилёвской области культуры засеяны на 98% площадей. Из-за прохладной весны позже всего завершает сев ранних яровых Витебщина. На её счету около 80%. Также в стране в землю закладываются семена льна, сахарной свёклы и картофеля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram