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В Беларуси завершается сев ранних яровых

27.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси завершается сев ранних яровых

Белорусские аграрии в одном шаге от финиша по севу ранних яровых. Осталось засеять около процента запланированных площадей.

Четыре региона – Бресткий, Гомельский, Гродненский и Минский – уже завершили кампанию. В Могилёвской области культуры засеяны на 98% площадей. Из-за прохладной весны позже всего завершает сев ранних яровых Витебщина. На её счету около 80%. Также в стране в землю закладываются семена льна, сахарной свёклы и картофеля.

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Белорусские аграрии в одном шаге от финиша по севу ранних яровых. Осталось засеять около процента запланированных площадей. Четыре региона – Бресткий, Гомельский,...
 
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