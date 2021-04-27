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В Беларуси завершается сев ранних яровых
Источник материала: ОНТ
Белорусские аграрии в одном шаге от финиша по севу ранних яровых. Осталось засеять около процента запланированных площадей.
Четыре региона – Бресткий, Гомельский, Гродненский и Минский – уже завершили кампанию. В Могилёвской области культуры засеяны на 98% площадей. Из-за прохладной весны позже всего завершает сев ранних яровых Витебщина. На её счету около 80%. Также в стране в землю закладываются семена льна, сахарной свёклы и картофеля.
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Белорусские аграрии в одном шаге от финиша по севу ранних яровых. Осталось засеять около процента запланированных площадей. Четыре региона – Бресткий, Гомельский,...
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