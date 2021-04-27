Экспозиция Беларуси будет представлена на крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока

Источник материала: ОНТ

Национальная экспозиция Беларуси развернётся на крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока.

Форум Arabian Travel Market в мае примет Дубай. Там соберутся представители туриндустрии из более чем 150 стран. Впервые свой туристический потенциал на этой престижной выставке продемонстрирует и Беларусь. Национальная экспозиция познакомит гостей с главными достопримечательностями нашей страны, а также предложит для отдыха санатории, агроусадьбы и новые туристические маршруты.

Туристы из стран Ближнего Востока только начинают открывать для себя нашу страну. При этом Ирак и Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года вошли в топ-государств, жители которых активнее всего посещают Беларусь.

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