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Экспозиция Беларуси будет представлена на крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока
Источник материала: ОНТ
Национальная экспозиция Беларуси развернётся на крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока.
Форум Arabian Travel Market в мае примет Дубай. Там соберутся представители туриндустрии из более чем 150 стран. Впервые свой туристический потенциал на этой престижной выставке продемонстрирует и Беларусь. Национальная экспозиция познакомит гостей с главными достопримечательностями нашей страны, а также предложит для отдыха санатории, агроусадьбы и новые туристические маршруты.
Туристы из стран Ближнего Востока только начинают открывать для себя нашу страну. При этом Ирак и Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года вошли в топ-государств, жители которых активнее всего посещают Беларусь.
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Национальная экспозиция Беларуси развернётся на крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока. Форум Arabian Travel Market в мае примет Дубай. Там соберутся...
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