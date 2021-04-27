ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британия ввела санкции против 14 россиян за хищение $230 млн из бюджета

27.04.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства.

В список вошли: заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов; бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов; следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев; руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина; юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова; гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня; предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов; совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторые из этих лиц были введены в санкционный "список Магнитского" в США.

Как отмечает британский МИД, санкции против россиян введены за хищение из государственного бюджета России суммы, эквивалентной $230 млн, с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов в 2007 году. Часть этих средств была выведена за рубеж.

Всего в опубликованном списке числятся фамилии 22 человек из шести стран, в том числе Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.

24 ноября 2008 года 37-летний управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Навумык: Горшае, што могуць зрабіць апанэнты ўлады для саміх сябе, —дамагацца вынасу на рэфэрэндум свайго праекту Канстытуцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by