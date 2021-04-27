Telegram добавил нативные платежи внутри чатов и каналов

Источник материала: АФН

Telegram выпустил новую версию мессенджера с возможностью оплаты товаров внутри сервиса.

Новая функция доступна в любом чате, включая группы и каналы.

«Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. Теперь продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы», - говорится в пресс-релизе.

Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

«Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар», - отмечается в сообщении.

Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.