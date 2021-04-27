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В Бресте со стрельбой задержали таксиста с наркотиками
Источник материала: Партизан
Оперативным сотрудникам наркоконтроля Ленинского РОВД Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков.
Вечером 22 апреля мужчину застали за рулем автомобиля такси на выезде из города,
Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне машины оперативники обнаружили свёрток с альфа-PVP.
Видео МВД
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Оперативным сотрудникам наркоконтроля Ленинского РОВД Бреста поступила информация о причастности 28-летнего жителя областного центра к незаконному обороту...
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