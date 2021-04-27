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В Минтруда говорят о росте пенсий в Беларуси. Но они падают 3 месяца подряд. Что происходит?

27.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минтруда сообщили 26 апреля новую статистику по пенсиям в Беларуси. Так, средний размер пенсии по возрасту за январь – март 2021 года составил 512,3 руб.

В Минтруда говорят о росте пенсий в Беларуси. Но они падают 3 месяца подряд. Что происходит?
Номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю – марту 2020 г. Составил 111,8%, реальный темп роста (видимо за вычетом инфляции, но в министерстве не уточняют) – 103,3%, сообщают в Минтруда, пишет Телеграф.

В январе – марте 2021 г. соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,8% (в феврале было 40,2%).

Как видите, в ведомстве говорят о росте пенсии. Откуда взялось падение? Дело в том, что на протяжении всего первого квартала 2021 года реальные пенсии (те, которые считаются за вычетом инфляции) снижались, хоть в рублевом выражении и оставались выше, чем год назад.

В феврале реальные пенсии упали к январю на 1,9%. А в январе 2021 года реальные пенсии снизились на 1,1% к декабрю 2020 года.
Все дело в росте инфляции. В феврале цены на товары и платные услуги в нашей стране снова выросли на 1.9%, разогнав годовую инфляцию в том месяце уже до 8.7%. А в марте относительно февраля 2021 года потребительские цены выросли на 0,7%. Значит годовая инфляция составила 8,5%.

В начале года, января, годовая инфляция составила 7,7%. То есть в начале 2021 года годовой прирост цен на товары и услуги был на уровне 7,7%. Нацбанк пояснял ускорение роста цен повышением НДС на многие продукты, детские товары, лекарства и медизделия. Также в январе поднимались тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повышалась стоимость автомобильного топлива.

А что в долларах?


Если посчитать пенсии в долларах, то ситуация становится куда пессимистичнее. И о росте нет речи совсем. Cредняя пенсия по возрасту в марте 2021 года составляет около 200 долларов ($199,44 в день публикации статистики по курсу Нацбанка Беларуси).

В январе 2020 года, до начала падения белорусского рубля, средняя пенсия по возрасту составляла 445,9 рубля — в рублях меньше, но тогда это было 210,44 доллара по среднемесячному курсу Нацбанка.

Таким образом, средняя пенсия в Беларуси за год потеряла в долларовом выражении 5,23% и составляет 94,77% от пенсии в марте 2020 года.
 
 
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В Минтруда сообщили 26 апреля новую статистику по пенсиям в Беларуси. Так, средний размер пенсии по возрасту за январь – март 2021 года составил 512,3 руб.
 
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