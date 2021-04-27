Налоговая нашла странную службу такси: 800 машин, всего 1 работник и ни одного кассового аппарата









пишет the-village.me. При этом ни одного кассового суммирующего аппарата, в том числе совмещенного с таксометром, за данным обществом не числится. В ходе проведенного анализа информации, управление обратило внимание на ООО «К», которое в своей деятельности использует более 800 автомобилей-такси,the-village.me. При этом ни одного кассового суммирующего аппарата, в том числе совмещенного с таксометром, за данным обществом не числится.





С наемными работниками картина аналогичная: согласно сведений ФСЗН, в ООО «К» числится только 1 работник, он же и учредитель…





Но и это еще не все. Объем незадекларированной выручки таков, что сумма недоплаченных налогов намного превышает 2.000 базовых величин, а это уже повод для уголовного преследования.





Информация в отношении данной организации незамедлительно направлена в районную налоговую инспекцию, в которой будет рассмотрен вопрос о доначислении причитающихся сумм налогов.