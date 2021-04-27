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Белорус купил в Нью-Йорке квартиру за 33 млн долларов

27.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уроженец Беларуси Игорь Тульчинский приобрел в Нью-Йорке апартаменты за 33 млн долларов. Эту информацию подтвердил американскому изданию Wall Street Journal агент по недвижимости бизнесмена.

Белорус купил в Нью-Йорке квартиру за 33 млн долларов
Игорь Тульчинский. Фото: ctpost.com
Сообщается, пишет belmir.by, что квартира находится в небоскребе, расположенном на Манхэттене по адресу 220 Central Park South на так называемой «улице миллиардеров», непосредственно у южной границы знаменитого Центрального парка Нью-Йорка.

Согласно Wikipedia, здание было построено в 2015-18 годах. Оно устремляется вверх на 290 метров и занимает семнадцатое место в городе по высоте. Здесь имеется 118 апартаментов, считающихся одними из самых дорогих в «Большом яблоке».

Как минимум две из квартир были проданы по цене, превышающей 100 млн долларов, включая ту, за которую миллиардер Кеннет Гриффин уплатил 238 млн. Это пока самая крупная сумма за апартаменты, которую когда-либо платили в США.

Также среди подтвержденных обладателей недвижимости в небоскребе, например, – совладелица Camargo Correa Рената де Камарго-Насименто, глава Paramount Group Альберт Бехлер, музыкант Стинг и его жена Труди Стайлер.

Для справки, Игорь Тульчинский – 55-летний глава хедж-фонда WorldQuant, основанного им в 2007 году и имеющего в управлении  активы на несколько миллиардов долларов. Переехал из Беларуси в США вместе с семьей в возрасте 10 лет.
 
 
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Уроженец Беларуси Игорь Тульчинский приобрел в Нью-Йорке апартаменты за 33 млн долларов. Эту информацию подтвердил американскому изданию Wall Street Journal агент по...
 
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