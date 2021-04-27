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Юниорский ЧМ-2021. Беларусь уступила Швеции

27.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стартовал юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.


Фото: hockey.by

В первом матче сборная Беларуси уступила Швеции – 1:5. На юниорских чемпионатах мира белорусы и шведы встречались 8 раз, во всех случаях победу одерживали скандинавы. Общая разница шайб – 13:42, пишет Трибуна.
 
 
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Стартовал юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
 
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