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Юниорский ЧМ-2021. Беларусь уступила Швеции
Источник материала: Партизан
Стартовал юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
Фото: hockey.by
В первом матче сборная Беларуси уступила Швеции – 1:5. На юниорских чемпионатах мира белорусы и шведы встречались 8 раз, во всех случаях победу одерживали скандинавы. Общая разница шайб – 13:42,
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Стартовал юниорский чемпионат мира-2021 (U-18). Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.
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