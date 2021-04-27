Тихановская в Вене встретилась с руководителями миссий ОБСЕ









Светлана Тихановская во время встречи / @tsikhanouskaya





Московский механизм ОБСЕ. В прошлом году в его рамках был подготовлен доклад, в котором упоминались "неопровержимые доказательства" фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в августе 2020-го, рекомендовалось отменить их результаты и назначить новые выборы "на основе международных стандартов". Также рекомендовалось учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений, совершенных в отношении граждан нашей страны, передает Еврорадио. Официальный Как сообщает её пресс-служба, все они поддержали. В прошлом году в его рамках был подготовлен доклад, в котором упоминались "неопровержимые доказательства" фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в августе 2020-го, рекомендовалось отменить их результаты и назначить новые выборы "на основе международных стандартов". Также рекомендовалось учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений, совершенных в отношении граждан нашей страны,Еврорадио. Официальный Минск заявил, что эти выводы и рекомендации не принимает и выполнять не собирается.





Тихановская рассказала на встрече, в каких условиях находятся белорусские политзаключённые, пересказала рассказы о пытках. Речь шла об "организации диалога между режимом и народом", о том, какие страны могли бы стать посредниками "в разрешении кризиса".





"Именно ОБСЕ может помочь разрешить кризис в Беларуси мирно, — говорила Светлана Тихановская. — Ведь наша страна — член этой организации, и у ОБСЕ достаточно опыта и политической воли, чтобы кризис в Беларуси был решён".





Тихановская находится с официальном визитом в Австрии. У неё запланированы встречи с канцлером и президентом этой страны.