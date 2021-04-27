|
В Зельвенском районе пьяный мужчина угнал трактор - и поехал на нем к жене
Источник материала: Tut.by
В Зельвенском районе пьяный мужчина угнал трактор и уехал на нем в другой район к жене. Угонщика нашли быстро.
Все произошло днем 24 апреля в деревне Мижеричи Зельвенского района. Владелец сельхозтехники приехал на тракторе в местный магазин. Оставил около него заведенный трактор — и пошел за покупками.
Мимо проходил 56-летний местный житель, который до этого выпивал со своими друзьями. Увидев трактор, он решил поехать к жене в соседний район.
Владелец трактора сообщил о пропаже в милицию. Через час трактор нашли в деревне Матвеевцы Волковысского района и вернули хозяину.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК «Угон».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угонщика нашли быстро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)