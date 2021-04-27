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В Зельвенском районе пьяный мужчина угнал трактор - и поехал на нем к жене

27.04.2021 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зельвенском районе пьяный мужчина угнал трактор и уехал на нем в другой район к жене. Угонщика нашли быстро.


Фото: скрин с видео

Все произошло днем 24 апреля в деревне Мижеричи Зельвенского района. Владелец сельхозтехники приехал на тракторе в местный магазин. Оставил около него заведенный трактор — и пошел за покупками.

Мимо проходил 56-летний местный житель, который до этого выпивал со своими друзьями. Увидев трактор, он решил поехать к жене в соседний район.

Владелец трактора сообщил о пропаже в милицию. Через час трактор нашли в деревне Матвеевцы Волковысского района и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК «Угон».

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