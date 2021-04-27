Михаил Ефремов рассказал о жизни за решеткой: «Привыкал два-три месяца»

Источник материала: Tut.by

Вот уже почти полгода актер Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом, а недавно дал свое первое интервью из мест лишения свободы. Ответы на вопросы журналистов Михаил передал через своего адвоката Петра Хархорина, передает spletnik.





В этой беседе Ефремов признался, что в моральном плане чувствует себя вполне неплохо, чего нельзя сказать о его физическом состоянии. По словам Михаила, за решеткой у него обострились многие старые болезни, справиться с которыми по возможности помогают врачи из медчасти.

— Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца, — рассказал Михаил Ефремов в беседе с изданием Starhit.

Актер также рассказал и о приятных моментах жизни в тюрьме. Так, Михаил признался, что в свободное время он много читает и часто занимается спортом, что приносит ему массу положительных эмоций:

— Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, — мне это доставляет удовольствие. Проводятся в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы.

Михаил также рассказал, что поддерживает связь с родными и близкими с помощью писем и телефонных звонков и беспокоится об их благополучии. Поведал Ефремов и о недавней встрече с женой Софьей Кругликовой — они увиделись впервые за полгода:

— Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет.

Михаил Ефремов признался, что надеется на смягчение приговора по кассации, а также отметил, что не теряет оптимизма.

Напомним, в начале июня прошлого года Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не справился с управлением автомобилем и столкнулся с автомобилем на встречной полосе. Михаил получил незначительные травмы, а вот водитель грузовика Сергей Захаров через несколько часов после аварии скончался в больнице.

В сентябре суд приговорил Ефремова к 8 годам тюремного заключения. Позже, благодаря апелляции, приговор актера смягчили до семи с половиной лет лишения свободы.