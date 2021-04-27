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Каким будет празднование 1 Мая в Могилеве: фонтаны и живая музыка
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 1 мая традиционно заработают фонтаны. И в честь праздника труда чиновники организовали программу развлечений, в которую вошли выставки и концерты. Они пройдут два дня — 1 и 2 мая,
Открывать сезон фонтанов с концертом будут 1 мая возле гостиницы «Турист» на Пушкинском проспекте, в 12.00. Также в этот день, в 12.00, запланированы мини-концерты возле некоторых школ и открытых площадках в разных точках города.
Программа первомайских праздников
1 мая, суббота
Площадка возле Дворца культуры области
10.00 — 15.00 — выставка-ярмарка народного творчества мастеров декоративно-прикладного искусства;
09.30 — 10.00 — выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного отделения МЧС;
10.00 — церемония вручения специальной премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере;
10.30 — 15.00 — концерт.
Площадка возле парка аттракционов
11.00 — 15.00 — программа для детей.
Сквер 40-летия Победы
12.00 — 15.00 — концерт.
2 мая, воскресенье
18.00 — открытие сезона вечеров отдыха в сквере 40-летия Победы.
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Празднование продлится все выходные.
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