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Каким будет празднование 1 Мая в Могилеве: фонтаны и живая музыка

27.04.2021 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 мая традиционно заработают фонтаны. И в честь праздника труда чиновники организовали программу развлечений, в которую вошли выставки и концерты. Они пройдут два дня — 1 и 2 мая, сообщается на сайте горисполкома.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Открывать сезон фонтанов с концертом будут 1 мая возле гостиницы «Турист» на Пушкинском проспекте, в 12.00. Также в этот день, в 12.00, запланированы мини-концерты возле некоторых школ и открытых площадках в разных точках города.

Программа первомайских праздников

1 мая, суббота

Площадка возле Дворца культуры области

10.00 — 15.00 — выставка-ярмарка народного творчества мастеров декоративно-прикладного искусства;

09.30 — 10.00 — выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного отделения МЧС;

10.00 — церемония вручения специальной премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере;

10.30 — 15.00 — концерт.

Площадка возле парка аттракционов

11.00 — 15.00 — программа для детей.

Сквер 40-летия Победы

12.00 — 15.00 — концерт.

2 мая, воскресенье

18.00 — открытие сезона вечеров отдыха в сквере 40-летия Победы.

 
Теги: Могилев
 
 
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