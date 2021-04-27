Четыре российские звезды, которые сбросили от 60 до 100 килограммов. Их теперь не узнать

Источник материала: Tut.by

Те, кто когда-то худел, знают: даже пять килограммов сбросить — уже огромный труд. Но этим российским звездам удалось преобразиться до неузнаваемости: они скинули больше 50 кг! Причем некоторые вообще умудрились избавиться от центнера лишнего веса. Рассказываем о четырех таких впечатляющих примерах и показываем их фотографии из инстаграма.

Продюсер Максим Фадеев: сбросил в районе сотни кило

Максим Фадеев, который продюсировал «Фабрику звезд-2», группу Serebro, а также был наставником «Голос. Дети», никогда не был щупленьким. Однако оказалось, что это не только телосложение, но и лишний вес. В 2020-м году продюсер похвастался, что сбросил 100 килограммов. Вот уж кому самоизоляция пошла на пользу! В инстаграме Фадеев опубликовал фото в своих старых брюках: если раньше он их носил, то сейчас мужчина полностью «ныряет» в одну штанину.

В своем инстаграме Фадеев также записал «ответ диетологам», в котором отметил: с ним все в порядке, а похудел он «без больших денег» благодаря горячей воде натощак и физическим упражнениям. Но этот метод, подчеркнул мужчина, подойдет только людям с нормальными анализами по гормонам. Тем временем подписчики продюсера недоумевают и спрашивают, зачем все-таки отрицать операцию на желудке. Фадеев на это никак не реагирует.

Юморист и клоун Александр Морозов: минус 60 килограммов

47-летний Александр Морозов, известный по передаче «Кривое зеркало» и «Аншлаг», поражает своим новым внешним видом. Артист сбросил более 60 килограммов, и сейчас, встретив его на улице, вы бы вряд ли признали в нем шоумена из телевизора.

До похудения Морозов весил около 140 килограммов. Путь к новому образу не был для него простым. Юмористу пришлось прибегнуть к гастрошунтированию (операция, уменьшающая объем желудка. — Прим. TUT.BY). Об этом он признался в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Юморист отметил, что он ленивый человек, поэтому спортзалы и диеты — не для него. Это и помогло ему решиться на операцию, так как самочувствие с годами становилось хуже. Кроме этого, на телевидении Морозов выразил сомнение, что другие звезды не прибегают к гастрошунтированию. Юморист намекнул, что большинство из них лукавит, говоря, что обошлись лишь диетами.

Сейчас Морозов выглядит как никогда в форме, об этом можно судить по его фото в инстаграме. Фанаты творчества юмориста пишут в комментариях: «У Александра после длительного похудения появился мужской шарм. Это делает его еще прекрасней, как мужчину».

Актриса и звезда КВН Ольга Картункова: больше 80 кг

Ольга Картункова, которая сейчас играет в скетч-шоу «Однажды в России», сбросила несколько лет назад более 80 килограммов. Начать худеть ее мотивировал перелом ноги: врачи заметили, что без лишнего веса актриса восстановилась бы быстрее, а если килограммы не уйдут, «сядет» здоровье. Теперь Картункова раздает интервью, где рассказывает о своем сожалении, что не похудела еще раньше.

Актриса всегда подчеркивала: «волшебных таблеток» для похудения не бывает. А еще Картункова говорила, что разбираться со своим лишним весом лучше доверить врачу-диетологу. «Это надо психануть, надо на что-то обидеться, разочароваться, а потом доказать всем и себе, что все возможно по-другому», — открывала свой секрет похудения женщина.

Сейчас Картунковой 43 года, она старается держать форму. Хотя в комментариях к ее фото «до-после» в инстаграме находятся и хейтеры. Некоторые пишут, что до похудения у Ольги была харизма, а сейчас ее нет.

Актер Александр Семчев: минус центнер





Вы точно видели Александра Семчева в фильмах «Свадьба» (2000), «Железнодорожный романс» (2002), сериалах «Участок» (2003), «Ликвидация» (2007). Актер известен по образу добродушного толстяка: вес Семчева достигал 200 килограммов. Построить карьеру ему это не помешало, а вот врачи регулярно советовали мужчине сбрасывать вес. За улыбками на экране актер прятал одышку, сахарный диабет и повышенное давление (по крайней мере, о таких недугах Семчева сообщали СМИ).

Актеру все-таки удалось побороть лишний вес — в конце 2019-го интернет взорвали свежие фотографии Семчева. Он сбросил более 100 килограммов! Метаморфозы потребовали года. Секрет был в подсчете калорий и сбалансированном питании. Актер рассказывал, что теперь чаще всего ест три блюда — курицу на пару, индейку и рыбу, заменив гарниры к ним на свежие овощи.