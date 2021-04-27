Три признака, которые покажут: мужчина - «маменькин сынок»

Источник материала: Tut.by

Даже если женщина не сталкивалась с «маменькиным сынком» в отношениях, она знает: от таких лучше держаться подальше. Но как определить, что мужчина именно такой, если поначалу многие кажутся гораздо лучше, чем есть? LADY попросила психолога Сергея Зизюка рассказать, на что обратить внимание при общении с мужчинами, чтобы исключить возможность погрязнуть в отношениях с «маменькиным сынком».



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

«Маменькин сынок» — так называют взрослого мужчину, испытывающего сильную привязанности к матери. Это происходит в результате того, что у него с ней не произошла достаточная сепарация.

Изначально такие мужчины могут выглядеть довольно привлекательно: они чувствительные, мягкие и чуткие. Но впоследствии в отношениях с ними женщины часто сталкиваются с трудностями. Эти трудности и есть те самые «звоночки», по которым вы можете определить, что мужчина слишком привязан к маме.

Мама у него на первом месте, и надо понимать, когда это происходит

При таком раскладе своим интересам и интересам партнерши всегда отводится второстепенная роль. С таким мужчиной сложно строить планы, ведь если у мамы появятся свои интересы, планы придется отложить. Такие мужчины часто вырастают в семьях, где мать воспитывала ребенка одна, или отец был, но не принимал особого участия в воспитании сына, а между самими родителями не было хороших эмоциональных отношений, мама уделяла все свое внимание заботе о ребенке.

Описанные женщины не умеют функционировать одни, им важно быть нужными и получать подтверждение этому. Поэтому, когда сын вырастает и уходит из родительского дома, вместе с ним уходит и ее смысл жизни. Как итог, они меняются местами: сын уже не так сильно нуждается в маме, но теперь она нуждается в нем.



Фото: Damir Bosnjak, unsplash.com

Такие мамы часто просят помощи сына, даже когда она им не нужна, просто для того, чтобы чаще быть рядом и получать подтверждение своей значимости. Они часто звонят, пытаются принимать участие в жизни семьи сына, даже когда их об этом не просили, а если встречают отпор — обижаются, манипулируют своей беспомощностью, одиночеством, здоровьем и часто сами этого не осознают. В свою очередь сыновья, ведомые чувством вины, выполняют все мамины пожелания, ведь, как им кажется, они должны ей за заботу, воспитание, образование, жизнь (нужное подчеркнуть).

Еще один пункт: не умеет брать ответственность

Мужчинам, зависимым от матери, сложно принимать решения и делать выборы, они безынициативны, часто сомневаются и советуются даже по незначительным поводам. В отношениях с такими мужчинами женщины часто сталкиваются с тем, что им приходится большинство вопросов решать в одиночку.

Масштаб трагедии может быть разным, начиная от выбора места для свидания, заканчивая предложением руки и сердца. Причина такого поведения в том, что им на самом деле страшно делать какой-либо выбор, ведь раньше за них его делала мама. Она решала, что надеть, куда поступать, с кем общаться, а с кем — нет.



Фото: Sharon McCutcheon, unsplash.com

Обычно такие мужчины растут в условиях гиперопеки, в семьях с волевыми, авторитарными матерями, которым проще было делать выбор за ребенка самой, чем потом разбираться с его набитыми шишками. В результате чего у таких мужчин не был сформирован навык принятия решений и отсутствует достаточный опыт, чтобы прогнозировать последствия своих выборов. С ними бывает трудно строить семьи, поскольку им тяжело нести ответственность за себя, не говоря уже об ответственности за кого-то еще.

Тоже признак привязанности к маме: он тяжело воспринимает критику

«Маменькины сынки» очень ранимы и обидчивы. Они не привыкли слышать недовольство в свой адрес. Обычно они растут с матерями, которые боготворят их, хвалят за все, что бы он ни сделал, а все неудачи списывают на внешние обстоятельства. Они ничего не ждут от своих сыновей и редко приобщают их к бытовым заботам.

После такого воспитания этим мужчинам сложно строить отношения с любой женщиной, которая чего от них ждет или бывает недовольна какими-то их действиями. А это неизбежно. В итоге такие мужчины часто находят защиту у мамы, которая всегда принимает его сторону, даже если он не прав.

Если у моего мужчины есть один из перечисленных признаков, то он не «маменькин сынок»?

Чаще у «маменьких сынков» наблюдается какой-то один из вышеназванных признаков, реже — два или три, поскольку растут они у матерей, практикующих разный подход к воспитанию.

Сами мужчины нередко замечают за собой привязанность к матери как раз тогда, когда у них появляются трудности в отношениях или их построении.

Проблема решается двумя путями: либо мужчина находит себе спутницу с той же моделью поведения, которая была у мамы, либо все же совершает болезненный процесс сепарации уже будучи взрослым, переступая через мамины обиды, собирая всю волю в кулак и принимая свою неидеальность.