Что произошло в Минске в 35-ю годовщину трагедии на ЧАЭС: точечные задержания, в офис «Зеленых» ломились неизвестные

Источник материала: Салiдарнасць

Около 16.30 26 апреля в центр Минска стянули спецтехнику: водометы, автозаки, автобусы с силовиками.

С 17 часов 26 апреля в Минске милиционеры начали останавливать людей, проверять их рюкзаки и телефоны, также сотрудники ГАИ останавливали автомобили. Начались и точечные задержания, сообщил правозащитный центр «Весна».

Среди задержанных:

Алексеева Евгения (отпустили, девушка с ул. Менделеева, у которой 26 апреля был день рождения )

Барышникова Дарья

Карпей Иван (забрали из дома)

Кирцун Екатерина

Круковский Алексей (задержан возле дома)

Литвинова Наталья (предварительно забрали из дома)

Порхун Максим

Римша Владимир

Хляба Алина

Эльяшевич Илона (отпустили, задержана на поздравлении подруги с Днем рождения)

В минский офис Белорусской партии «Зеленые» ломились неизвестные. Об этом Еврорадио сообщил председатель Партии Дмитрий Кучук. Он один находился в офисе и не мог выйти, так как в подъезде и на улице дежурили «тихари»:

— К нам в офис ломились в дверь, но не открыли. Сейчас отрубили интернет и электричество. Силовики стоят в подъезде, некоторые под дождем на улице.

В память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС люди зажигали лампадки.





Все фото Наша Ніва









Как сообщает Наша Ніва , во многих городах это делалось далеко от центральных улиц, потому что поступала информация о задержаниях.

Также по информации издания 26 апреля усиленный наряд милиционеров дежурил на Площади перемен.









Несколько силовиков попали в подъезд, забрали портрет Романа Бондаренко и сорвали со стен фотографии.