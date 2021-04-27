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Что произошло в Минске в 35-ю годовщину трагедии на ЧАЭС: точечные задержания, в офис «Зеленых» ломились неизвестные
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Около 16.30 26 апреля в центр Минска стянули спецтехнику: водометы, автозаки, автобусы с силовиками.
С 17 часов 26 апреля в Минске милиционеры начали останавливать людей, проверять их рюкзаки и телефоны, также сотрудники ГАИ останавливали автомобили. Начались и точечные задержания,
Среди задержанных:
Алексеева Евгения (отпустили, девушка с ул. Менделеева, у которой 26 апреля
Барышникова Дарья
Карпей Иван (забрали из дома)
Кирцун Екатерина
Круковский Алексей (задержан возле дома)
Литвинова Наталья (предварительно забрали из дома)
Порхун Максим
Римша Владимир
Хляба Алина
Эльяшевич Илона (отпустили, задержана на поздравлении подруги с Днем рождения)
В минский офис Белорусской партии «Зеленые» ломились неизвестные. Об этом
— К нам в офис ломились в дверь, но не открыли. Сейчас отрубили интернет и электричество. Силовики стоят в подъезде, некоторые под дождем на улице.
В память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС люди зажигали лампадки.
Все фото Наша Ніва
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Несколько силовиков попали в подъезд, забрали портрет Романа Бондаренко и сорвали со стен фотографии.
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Что произошло в Минске в 35-ю годовщину трагедии на ЧАЭС: точечные задержания, в офис «Зеленых» ломились неизвестные
Традиционное шествие и митинг были запрещены властями.
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