По расчету: Ким Кардашьян закрутила новый роман и вызвала критику в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда американского реалити-телевидения Ким Кардашьян удивила фанатов: не успела инстадива развестись с мужем, как закрутила роман с известным репортером.

В начале 2021 года стало известно, что отношения Кардашьян и Канье Уэста исчерпали себя. Сначала в СМИ ходили слухи о том, что именно Ким стала инициатором развода , но вскоре источники опровергли эти домыслы и заявив, что решение принял рэпер. Так или иначе, Ким не стала горевать и сразу же попала в топ самых желанных холостячек.

И хотя фанаты были уверены, что звезда не останется одна, они не подозревали, что все случится настолько быстро: на днях стало известно, что Кардашьян закрутила новый роман - причем с довольно известным человеком.

Как сообщили Daily Mail, Ким встречается с репортером канала CNN - юристом и политическим обозревателем Ваном Джонсоном. По словам инсайдеров издания, звезды давно поддерживали приятельские отношения, но в последнее время буквально не отходят друг от друга.

Новость о том, что дружба звезд переросла в нечто большее и заставила Ким позабыть экс-супруга, активно обсуждается в сети: пользователи Twitter не верят в искренность намерений и чувств Кардашьян. Некоторые подозревают, что звезда закрутила роман с ведущим только из-за карьеры и желания развиваться в юриспруденции: недавно звезда даже пошла учиться на адвоката.

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