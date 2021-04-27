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По расчету: Ким Кардашьян закрутила новый роман и вызвала критику в сети
27.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда американского реалити-телевидения Ким Кардашьян удивила фанатов: не успела инстадива развестись с мужем, как закрутила роман с известным репортером.
В начале 2021 года стало известно, что отношения Кардашьян и Канье Уэста исчерпали себя. Сначала в СМИ ходили слухи о том, что именно
© AFP 2020 / KEVIN MAZUR
И хотя фанаты были уверены, что звезда не останется одна, они не подозревали, что все случится настолько быстро: на днях стало известно, что Кардашьян закрутила новый роман - причем с довольно известным человеком.
Как сообщили Daily Mail, Ким встречается с репортером канала CNN - юристом и политическим обозревателем Ваном Джонсоном. По словам инсайдеров издания, звезды давно поддерживали приятельские отношения, но в последнее время буквально не отходят друг от друга.
Новость о том, что дружба звезд переросла в нечто большее и заставила Ким позабыть экс-супруга, активно обсуждается в сети: пользователи Twitter не верят в искренность намерений и чувств Кардашьян. Некоторые подозревают, что звезда закрутила роман с ведущим только из-за карьеры и желания развиваться в юриспруденции: недавно звезда даже пошла учиться на адвоката.
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