В ЦИК рассказали, когда планируется референдум. Речь идет о январе-феврале 2022 года

Источник материала: Onliner

Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сегодня «РИА Новости» сообщили в ЦИК страны.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Лидия Ермошина.

Комментируя появившуюся в интернете информацию, что референдум может состояться в конце лета — начале осени текущего года, глава Центральной комиссии отметила: «Об этом разговора нет».

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить свои предложения.

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