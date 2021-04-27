Вышла iOS 14.5 с функцией запрета слежки за пользователем (видео)

Источник материала: Onliner

Apple выпустила iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Эти версии операционных систем, помимо минорных улучшений, привнесли важное новшество: возможность запрета сайтам и приложениям следить за вашей активностью в рекламных целях.

Всплывающее окошко спросит, готов ли пользователь делиться с разработчиками ресурса либо приложения своей активностью. Запрет приведет к тому, что пользователь перестанет получать контекстную рекламу. Против этого нововведения уже выступала Facebook, которая раскритиковала решение Apple. Однако рекламный ролик социальной сети завалили «дизлайками» на YouTube.

Также iOS 14.5 позволяет разблокировать iPhone с Face ID автоматически, если на руке надеты Apple Watch. Это удобно в пандемию: Face ID не может считать лицо, когда оно закрыто маской.