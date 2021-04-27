Источник материала: UDF





Главные приметы этого дня

Главные запреты этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 27 апреля: что нельзя делать, приметы, у кого именины В этот день церковь разрешает сухоядение.

Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.Антоний и Иоанн - два брата, служили при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заключены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти.Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Новопросвещенные сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в Вильну, где погребли рядом с телами Иоанна и Антония.Предание гласит, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии уже на каменной церкви, построенной на месте прежнего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица.Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а если сидит стая на земле - к оттепели.Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая. А если вороны садятся головой в одну сторону и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра.Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой.Сегодня рекомендуется есть только сырую еду.Нельзя употреблять алкоголь.Не стоит ходить на рыбалку или охотиться.Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться.Запрещаются работы по саду и огороду.Нельзя отказывать людям в просьбах.Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.День ангела празднуют - Антон, Иван, Мартин.