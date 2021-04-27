ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петр Мигурский: участие Костусева в «заговоре против Лукашенко» — полный бред

27.04.2021 09:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению кандидата экономических наук Петра Мигурского, председатель партии БНФ Григорий Костусев не мог участвовать в «заговоре против Лукашенко».

Петр Мигурский: участие Костусева в «заговоре против Лукашенко» — полный бред

Как сообщил экономист DW, в день ареста политик приходил к нему, так как они вместе работали над книгой о коррупции в Могилевской области.

Любое участие Костусева в заговоре Мигурский называет «полным бредом». Он поясняет, что, во-первых, надо знать характер лидера БНФ — это человек, который никогда (ни в семье, ни в политике) не принимал жестких решений: «Мысль о силовом сценарии для него противоестественна».

Во-вторых, люди уровня партийного лидера постоянно находятся под таким плотным контролем спецслужб, что «даже дома не кашлянешь».

Четверым задержанным по делу о попытке «госпереворота» КГБ предъявил обвинения, все они дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению кандидата экономических наук Петра Мигурского, председатель партии БНФ Григорий Костусев не мог участвовать в «заговоре против Лукашенко».
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Пинском бешеный волк потревожил людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by