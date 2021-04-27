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В Беларуси определены уполномоченные на предоставление экспортных кредитов банки

27.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси постановлением № 249 от 23 апреля 2021 года определило перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов.

Согласно документу, в перечень включено 16 банков:

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»;

ОАО «Белагропромбанк»;

ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;

ОАО «Банк Дабрабыт»;

ОАО «Паритетбанк»;

ОАО «БПС-Сбербанк»4

ОАО «Белгазпромбанк»;

ОАО «Белвнешэкономбанк»;

ЗАО «Альфа-Банк»;

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

ЗАО «Минский транзитный банк»;

ОАО «Технобанк»;

ОАО «Белорусский народный банк»;

ЗАО «БСБ Банк»;

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»;

ЗАО «Банк «Решение».

Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 г.

 
 
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Правительство Беларуси постановлением № 249 от 23 апреля 2021 года определило перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов.
 
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