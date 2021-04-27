«Раз в год получал наличные». Что в процессе Бабарико говорят свидетели в наручниках

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Владимир Дрозд





В ОАО «Белгазпромбанк» работал с 2000 года, возглавлял отделы, которые курировал Дмитрий Кузьмич, с 2006 года (с перерывом в 2009—2011 годах) — помощник заместителя председателя правления Кузьмича.





Допрошен 13 апреля. Находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, доставлен под конвоем в суд из СИЗО КГБ, показания давал в наручниках.





Поручение Кузьмича





В 2009—2010 Кузьмич сказал Дрозду, что существует эстонская компании Compartners OU, которая осуществляет инвестиционную деятельность в Беларуси, показал ее учредительные документы и сообщил, что она входит в состав учредителей ООО «Активлизинг» и планировала входить в другие белорусские компании.





Кузьмич поручил Дрозду контролировать и проверять по банковским выпискам поступление в Compartners OU дивидендов от белорусских компаний и расходы компании. На случай возникновения вопросов Кузьмич дал Дрозду номер телефона директора Compartners OU Равинского для общения напрямую. Кузьмич познакомил Дрозда с Виктором Кобяком (учредитель и совладелец ООО «Активлизинг»), который стал передавать документы от ООО «Активлизинг» Дрозду, а тот — Кузьмичу и Равинскому. Последнему — для их использования при аудиторской проверке в Эстонии, к который представлялись сведения от субъектов, в которые в качестве участника входила Compartners OU. Как пояснил Дрозд, получив поручение, он пришел к выводу, что «Compartners OU» была подконтрольна Кузьмичу.





Как работала «Compartners OU»





Кузьмич также периодически передавал Дрозду выписки по счетам Compartners OU, а тот вносил из них информацию в таблицу, где указывал приход (дивиденды от ООО «Активлизинг» и заемные средства других компаний, которые потом вкладывались в белорусские компании), а также расходную часть. Этот анализ он отдавал Кузьмичу.





По выпискам Дрозд видел, что на Compartners OU поступали займы от SIA «Baltijas Investiciju Grupa». От Кузьмича Дрозд знал, что вопросы предоставления займов от нее решаются с Добролетом, но учредителя Baltijas Investiciju Grupa Дрозд не знал.





Дивиденды от ООО «Активлизинг» стали поступать на Compartners OU только в 2010—2011 годах.





Кроме ООО «Активлизинг», от белорусских компаний, в которых «Compartners OU» имело доли (ООО «Энтари», ООО «Кафеконнект», ООО «Максолюшнс», ООО «Корифейтрейд»), дивидендов не поступало. С представителями этих компаний Дрозд также контактировал. Компании получали от «Compartners OU» займы за счет средств, поступивших от SIA «Baltijas Investiciju Grupa». Compartners OU возвращала эти займы за счет прибыли от ООО «Активлизинг». Остальная часть дивидендов оставалась на счете. Как она распределялась, Дрозду не известно. Расходных операций, связанных с обналичиванием денег, он в выписках по счетам «Compartners OU» не видел.





За вышеуказанные действия Дрозд раз в год получал от Кузьмича наличные — по итогам работы за год после поступления дивидендов. Учредительные документы и печать «Compartners OU» обычно находились у Кузьмича, он помещал их в свою банковскую ячейку в центральном аппарате банка. Уходя в отпуск, передавал печать и документы Дрозду, тот хранил их в своей ячейке.





В 2017—2018 году «Compartners OU» вышла из состава ООО «Активлизинг», поскольку, как сообщил Кузьмич, компания ликвидировалась.





После прекращения деятельности «Compartners OU» ее доля (75%) в ООО «Активлизинг» была продана Кобяку. Сумму продажи и условия возмещения реальной стоимости доли Дрозд не знает.





Кузьмич сообщил Дрозду, что теперь Кобяк будет раз в год передавать дивиденды наличными, поскольку оснований для безналичных переводов больше нет. Со слов Кузьмича, с 2017 по 2020 год Кобяк приносил ему деньги наличными, и он передавал их Бабарико. Лично Дрозд не присутствовал при передаче денег.





После ликвидации «Compartners OU» Дрозд продолжил вести учет. На момент ликвидации у «Compartners OU» оставалась задолженность по займам перед SIA «Baltijas Investiciju Grupa». Эта задолженность отражалась в таблице, которую вел Дрозд, а также отражался приход от ООО «Активлизинг» — суммы, которые, по словам Кузьмича, передавал Кобяк. Согласно Дрозду, они вместе с Кузьмичом сообщали эту информацию Бабарико. Непосредственно Дрозду Бабарико никаких задач никогда не ставил.





Предварительное расследование





Дрозд был задержан 11 июня 2020 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов, с того времени содержится под стражей. В этот период, как сообщил Дрозд, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 406 УК (недонесение о преступлении), которое впоследствии было прекращено в связи с «признанием вины и погашением ущерба».





В суде были оглашены только те показания Дрозда, которые он дал в качестве свидетеля в октябре 2020. Защитой Бабарико было заявлено ходатайство об истребовании из КГБ протоколов всех допросов Дрозда, которые проводились с ним с момента задержания. В удовлетворении ходатайства суд отказал.





Дмитрий Шевчук





Заместитель начальника юридического управления ОАО «Белгазпромбанк». Допрошен в суде 14 апреля. Находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, доставлен под конвоем в суд из СИЗО КГБ, показания давал в наручниках.





Поручение Добролета





Сообщил, что в Белгазпромбанке работает с 2004 года, пригласил его на работу Валерий Селявко, который в то время был советником правления, с ним Шевчук был знаком ранее, с 90х годов по работе в «Пуше».





В 2005—2006 годах сотрудник банка Сергей Добролет сказал ему, что «существует легальный бизнес, в котором задействованы сотрудники банка», и о латвийской компании «Baltijas Investiciju Grupa», которая «имеет отношение к сотрудникам банка». Добролет попросил Шевчука в частном порядке оказывать правовую помощь в деятельности этой компании и компаний, созданных при ее участии. Со слов Шевчука, Добролет ссылался на руководство банка — Селявко и Бабарико. При этом кто является владельцами «Baltijas Investiciju Grupa» и кто директор, не упоминалось. Ничего предосудительного в этой просьбе Шевчук не усмотрел. Сомнений в том, что бизнес легальный, у него не возникло.





Как работала Baltijas Investiciju Grupa





Поначалу Шевчук консультировал директора УП «Капиталтрейд», единственным учредителем которого была «Baltijas Investiciju Grupa». По просьбе директора «Капиталтрейд» Ольги Радецкой проверял договоры займов от «Baltijas Investiciju Grupa» и договоры подрядов этого предприятия на предмет соответствия их законодательству.





В это же время, в 2005—2006 годах Шевчук рекомендовал на должность директора «Baltijas Investiciju Grupa» Алексея Степановса из Риги, с которым был знаком лично с начала 2000-х. По словам Шевчука, это порядочный человек с опытом руководящей работы и высокими организаторскими качествами. И когда Степановс стал директором «Baltijas Investiciju Grupa», Шевчук стал контактировать с ним напрямую.





Примерно в 2008 году Шевчук узнал, что с участием «Baltijas Investiciju Grupa» были созданы ООО «Белторгтехнологии» и ООО «Агентство торговли в рассрочку» (до этого он работал только с «Капиталтрейд»). Представителем «Baltijas Investiciju Grupa» в этих компаниях была Радецкая. Она приносила протоколы собраний участников общества, Шевчук их проверял на соответствие законодательству, проблем не было.





Также Шевчук готовил договоры по предоставлению займов от «Baltijas Investiciju Grupa» белорусским субъектам хозяйствования. Суммы, даты, сроки указывал Добролет. Договоры Шевчук отдавал Радецкой либо отправлял Степановсу. Дальнейшей информацией о судьбе договора он не имел.





О компании «Business Renovation Investment Limited» как об учредителе «Baltijas Investiciju Grupa» Шевчук узнал от Добролета. По просьбе последнего Шевчук готовил договоры займа от «Business Renovation Investment Limited» белорусским субъектам хозяйствования. Договоры от имени компании подписывал ее представитель Жердецкий. За свою работу с документами этих компаний Шевчук получал от Добролета примерно 2000 долларов в год.





Из протоколов собраний учредителей, которые он проверял по просьбе Радецкой, Шевчук знает, что от прибыли компаний проекта DELAY участникам этих компаний, в том числе «Baltijas Investiciju Grupa», начислялись и перечислялись дивиденды. В этом он ничего предосудительного не видел, так же как и в том, что конечные их получатели — физлица.





До увольнения Добролета из банка, Шевчук все поручения выполнял в основном по его просьбе. Когда Добролет уходил из банка, Шевчук спросил его, что делать дальше, а тот ответил: «обращайся к Бабарико», а тот направил к Бадею. «При принятии собственных решений мне было достаточно получить указания либо от одного, либо от другого. Распределения компетенции между ними для меня не существовало», — пояснил Шевчук. Степановс денежными средствами компании в текущей деятельности распоряжался самостоятельно. Предоставление займов ему было достаточно согласовать с Шевчуком.





Весной 2016 в ячейке Добролета был обнаружен ряд документов, связанных с иностранными компаниями. Шевчука пригласили в кабинет Бабарико, где состоялся разговор, в котором принимали участие Бабарико, Шабан, Кузьмич, Ильясюк, возможно Бадей. На этой встрече ему стало известно, что у «Business Renovation Investment Limited» есть учредители с регистрацией на Британских Виргинских островах, из беседы следовало, что компании принадлежат каждому из присутствующих. Прозвучало, что компании следует закрыть.





Шабан и Шевчук летом 2016 выехали на Кипр, встретились с представителями компании «Mutual Trust», которая вела бухгалтерию и занималась правовым сопровождением деятельности «Business Renovation Investment Limited», и те подтвердили, что будут заниматься ликвидацией. Впоследствии компания и учредители были ликвидированы, исключены из реестра.





Как происходило после ликвидации «Business Renovation Investment Limited» урегулирование долговых отношений между этой компанией и ее контрагентами ему не известно. По словам Шевчука, Степановс связывался по этому поводу с юристами Mutual Trust.





Передал деньги, получил долю





Со слов Шевчука, он сообщил Бабарико, что «Baltijas Investiciju Grupa» осталась без владельца, тогда Бабарико предложил Шевчуку стать ее соучредителем вместе со Степановсом (в долях по 50%). И Шевчук стал учредителем, передав в уставный фонд 1500 долларов и заключив договор на покупку доли в 50%.





С Бабарико якобы оговаривалось, что если будут поступать дивиденды на «Baltijas Investiciju Grupa», то собственники (Степановс и Шевчук) получают до 50 тыс. евро в год, а что свыше — не распределяется и остается в обороте.





Впоследствии из «Baltijas Investiciju Grupa» в результате реорганизации была выделена «Austrumu Tilts» с теми же долями — по 50% у Степановса и Шевчука, которая заменила «Baltijas Investiciju Grupa» в составе участников белорусских субъектов хозяйствования.





Baltijas Investiciju Grupa и Austrumu Tilts получали прибыль за счет использования своих денежных средств в своей предпринимательской деятельности. Прибыль формировалась за счет предоставления займов, за счет финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования Беларуси и других государств.





На Austrumu Tilts поступали дивиденды от компаний, где она была учредителем. Дивиденды, которые причитались ее собственникам Шевчуку и Степановсу, выплачивались им в пределах 50 тыс. евро в год с 2017 по 2019. Остальная сумма была в обороте. Из нее выделялись займы, в том числе Приватлизингу.





В начале 2020 Степановс сообщил Шевчуку, что из дивидендов предыдущих годов есть возможность выплатить порядка 60 тыс. долларов старым владельцам ликвидированных офшорных фирм. Шевчук поставил об этом в известность Бадея, который сказал, что надо перевести эти деньги в Беларусь и отдать ему. «Я открыл по доверенности от Степановса счет в Белгазпромбанке, на который с его счета в Латвии были переведены эти деньги, а я по доверенности их снял и отдал Бадею», — рассказал Шевчук. Это было в марте-апреле 2020.





Это легально?





На вопрос обвинителя, были ли эти действия легальными с точки зрения законодательства, юрист ответил: «По-моему, какое-то нарушение законодательства имеет место, но квалифицировать с высокой степенью не могу».





Перед допросом Шевчука защитой Виктора Бабарико было заявлено возражение против его допроса в качестве свидетеля, поскольку, исходя из материалов дела, ему было выдвинуто подозрение в получении взятки совместно с другими обвиняемыми и участии в организованной преступной группе. При допросе Шевчука гособвинителем он сказал, что эти подозрения с него сняты, но было предъявлено обвинение в совершении укрывательства преступления по ст. 405 ч. 2 УК, по которому он освобожден от уголовной ответственности «в связи с погашением ущерба и раскаянием».





Процессуальные документы по данным решениям в суде не оглашались. укрывательство какого преступления признал Шевчук — не известно.



