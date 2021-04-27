Зарабатывают на политзаключенных. Семья заключенного разоблачила мошенницу, которая воспользовалась снимком его задержания

Наступил на ногу сотруднику – сел на два года





«Он очень переживает, что ребенок растет без него. Она пошла без него, разговаривать начала без него. Очень любит дочку. У нас были партнерские роды, он первый взял ее на руки, всячески помогал. Пожалуй, это наиболее болезненная тема для него», – рассказывает Инна Захаревич, жена политзаключенного Александра Захаревича, придерживая маленькую Алису, которая бегает на дивану. Золотоволосой девочке почти два года, шесть месяцев из них она живет без отца. Внешне она похожа на него.





Александра Захаревича задержали во время мирного протеста 1 ноября 2020 года. Осудили на 9 суток ареста, но после окончания административного срока на свободу мужчина не вышел. Уже 10 ноября ему предъявили обвинение по уголовному делу – статья 364 «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».





«Убегая наступил на ногу работнику ГАИ. Там не было никаких повреждений. Саша такой человек, не способен он на насилие, – говорит жена политзаключенного. – Возможно и судья понимала это, иначе не дрожал бы ее голос при вынесении решения».





Александра осудили на два года лишения свободы.

Выдавала себя за сестру заключенного





Момент задержания молодого человека попал в объектив корреспондента TUT.BY и, по словам Инны, фотография стала популярной, даже Euronews использовал ее в публикациях. Этот же снимок и привлек внимание подруги семьи Захаревичей, когда она увидела снимок опубликованным под постом в одном из закрытых сообществ, посвященном авто- и мототеме, в социальной сети «ВКонтакте».





«Она сбросила мне, мол, посмотри вроде бы сестра Сашина. Но сестра у Саши одна, и я ее прекрасно знаю. Ко всему пост был сделан в закрытой группе с очень странным названием и контентом», – отмечает Инна.













Пост, который разместила мошенница. Скрин «ВКонтакте»





Автор поста, некая Анастасия Минкевич, утверждала, что нуждается в финансовой поддержке на услуги адвоката для брата, которому грозит уголовное дело. Сумма была указана совсем небольшая – 80 рублей, будто бы это часть, которой не хватает. Одолженные деньги девушка обещала обязательно вернуть. Несмотря на такие привлекательные условия, подписанты сообщества, как утверждает Инна, поставили под сомнение правдивость этого поста:





«Кого-то огорчило, что указана карточка в российских рублях. Кто-то был не против помочь, но просил больше подробностей и информации о человеке и происшествии».





Инна Захаревич попыталась связаться с Анастасией, но та ей не ответила. Тогда в контакт с девушкой вступила ее подруга.





«Девушка ей ответила. Рассказала историю брата, мол, его задержали во время дворового марша, осудили сначала на сутки, теперь его обвиняют в участии в массовых беспорядках, родители помогать не хотят. Подруге она сказала, что имеет видео задержания брата, а опубликованная фотография –иллюстративная, администраторы группы попросили чем-то обозначить сообщение. Вот только с администратором мы тоже связались, и он сказал обратную информацию: фотографию и картинку предоставила сама девушка», – рассказывает Инна.













Общение подруги Инны с Анастасией длилось какое-то время, но окончательно на встречу договориться не получилось. То ли подруга была слишком настойчивой, чем вызвала подозрение, то ли Анастасия увидела их общие фотографии в социальных сетях, считает девушка.





































«Тогда ей написал наш знакомый Александр, с которым мы не дружим в социальных сетях. И знаете, она ему ответила. Только если раньше она рассказывала, что из Минска , то сейчас написала, что из Бреста . Меня это возмутило: несмотря на то, что я ей писала, моя подруга писала, она все равно продолжала свою историю», – объясняет жена политзаключенного.





Подвела алчность





Договориться на встречу Александру удалось после того, как он предложил Анастасии помощь в 1000 рублей, якобы на будущие посещения адвоката. Мужчина признается, что предлагая такую сумму переживал, что мог вызвать подозрение, но, видимо, девушку подвела алчность.





«Идя на встречу, я надеялся, что это все же порядочный человек, которому нужна помощь. У меня даже деньги были с собой. Понимаете, вот из переписки я ей полностью верил, но от Инны знал, что она – мошенница. И все же была надежда. Но, когда я подошел к ней, у девушки затряслись ноги – этим она себя и выдала», – рассказывает Александр.





Вначале мужчина задавал Анастасии уточняющие вопросы: как имя, фамилия брата. Но ответить на это она не смогла и стала заметно волноваться, просила решить дело быстрее, так как спешила на маршрутку до Бреста. Вскоре к Александру присоединилась Инна с еще одним знакомым, который фиксировал встречу на видео.





«Девушка внезапно стала отрицать, что на опубликованной ей фотографии момент задержания брата. А до сих пор она мне твердила, что это он. Явная ложь! Мы предупредили, что пока никаких последствий ее поступок иметь не будет, но если она не остановится, то придется принимать какие-то более серьезные меры», – отмечает Александр.





Буквально через полчаса страница Анастасии Минкевич из социальной сети «ВКонтакте» была удалена.





«Возмутило, ибо мы справляемся сами»





Александра Захаревича уже этапировали в Шкловскую колонию. На последнем с мужем свидании Инна сообщила ему о намерении придать гласности происшествию. Александр решение жены поддержал.





«Его возмутила эта история. Да, у нас есть адвокат на постоянной основе. Но мы справляемся своими силами. Никаких объявлений о необходимости поддержки нигде никогда не делали. В данной ситуации мое и Сашина близкое окружение очень хорошо себя проявило, помогают. Я им благодарна за все. Это меня и возмутило, мы пытаемся справиться сами, а кто-то старается деньги заработать», – отметила Инна.





Теперь девушка ждет, когда у Александра закончится карантин, чтобы встретиться с ним на долгосрочном свидании в колонии, куда она возьмет и Алису.





Что делать, чтобы не попасть на удочку мошенников





По словам соучредительницы инициативы Dissidenty.by Марины Косинеровой, количество случаев мошенничества на волне протестной солидарности в будущем может только увеличиться. Из опыта своей деятельности активистка называет несколько правил, которые могут помочь не попасться на удочку обмана.





Прежде всего, советует Марина, нужно пригасить эмоции и проверить у правозащитников либо инициатив, которые помогают политзаключенным, действительно ли заявленному человеку нужна помощь и ведется ли сбор в его поддержку.





«Если у вас нет времени или желания искать сообщества, искать информацию в интернете, можно всегда лично спросить документы, подтверждающие личность человека, постановление об аресте или приговоре, договор с адвокатом, если сбор ведется именно на эти цели. Также предложите самим оплатить услуги защитника и вышлите квитанцию на внесенные средства. Но все же прежде всего, обращайтесь к инициативам, они общаются с родственниками и могут быстро проверить информацию. Это спасет не только от мошенников, но и милиционеров, которые могут таким образом вести разработку людей», – подчеркивает Марина.





В случае, если вы все же стали жертвой мошенников, инициатива Dissidenty.by рекомендует немедленно публично сообщать, чтобы предупредить других людей о личности, с которой возникли проблемы. Марина Косинерова предупреждает, что недоразумения могут возникать и с родными политзаключенных. В таких случаях они не отказывают в помощи заключенному, например, перечисляют деньги на счет в СИЗО, но прекращают поддержку через семьи.







