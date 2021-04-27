Как команда энтузиастов создала приложение для общественного транспорта за собственные деньги

Источник материала: Tut.by

«Это не стартап, это хобби», — говорят основатели сервиса ZippyBus. Уже пять лет команда из трех человек за собственный счет разрабатывает сервис, который предоставляет актуальную информацию о движении общественного транспорта в белорусских городах. Чего за это время добились разработчики, и что планируется сделать в обозримом будущем — 42.TUT.BY рассказал сооснователь проекта Вадим Николаев.



Вадим Николаев. Фото: из личного архива героя

В чем особенность ZippyBus

Не так давно проекту ZippyBus (от английского zippy — «шустрый») исполнилось пять лет. По этому поводу команда разработчиков отправила уведомление о «юбилее» на все устройства, где когда-либо было установлено приложение. В итоге пуши пришли на 480 тысяч девайсов.

Если говорить более конкретно, то каждый день приложениями ZippyBus на Android, iOS и Web пользуются около 70 тысяч белорусов в 15 городах (в списке — Минск, Гродно, Брест, Могилев, Барановичи, Волковыск, Пинск и Пинский район, Лида, Жлобин, Молодечно, Иваново, Лунинец, Жодино, Смолевичи, Заславль). Приложение может работать офлайн, то есть, без Сети. Интернет понадобится только для обновления расписания — актуальность данных проверяется раз в сутки. Также для пользователей были разработаны специальные боты в Telegram и Viber .

Почему вообще был создан этот сервис? Все началось с того, что несколько лет назад разработчики Вадим Николаев и Денис Холевинский, которые тогда работали сисадминами на заводе, написали приложение с расписанием транспорта в Лиде — просто чтобы подтянуть свои навыки. Потом к ним подключился третий участник — Дмитрий Прокорым — который посоветовал включить и другие населенные пункты.



Дмитрий Прокорым. Фото: из личного архива героя

Сейчас команда состоит из трех человек: Вадим, который отвечает за iOS-разработку, и новый Android-разработчик проекта Сергей живут в Гродно, а Дмитрий — в Чикаго. Таким образом, благодаря разнице в часовых поясах, создатели проекта могут круглые сутки быть на связи.

Хотя проект ранее включали в список перспективных стартапов, Вадим утверждает, что это, скорее, хобби, которое помогает «отлаживать технологии и внедрять новые вещи». Ну и к тому же стартап нацелен на прибыль, а здесь разработчики развивают сервис за собственные средства. В среднем на оплату хостинга, маркетинг и прочее уходит примерно тысяча долларов в год (проект некоммерческий — хотя в самом приложении встречается реклама, она лишь помогает оплачивать текущие расходы).

Как шутит Вадим, у всех должны быть свои увлечения: просто кто-то собирает коллекционные фигурки, а кто-то — разрабатывает приложение.

Тем более что подобное хобби помогает в работе — когда на собеседовании люди слышат, что ты создал работающее приложение с многотысячной аудиторией с нуля, это пробуждает в них интерес. Ну и порой во время беседы можно узнать новое о разработках в этой области или завязать полезные связи.

Как разработчики получают информацию?



Скриншот приложения ZippyBus

Скриншот приложения ZippyBus

Так как один из основателей проекта живет в США, вся команда переняла его «американский» подход к авторскому праву и берет сведения лишь из открытого доступа — например, с официальных сайтов. Если же владелец этих данных запрещает их использование, то приходится смириться и искать иные источники.

Например, как рассказал Вадим, в Гомеле сбором информации о передвижениях общественного транспорта занимается местный энтузиаст. Разработчики предложили ему сотрудничество — но он не дал им разрешения использовать сведения с его сайта, так что пришлось отступиться. «Мы же не могли без его согласия смотреть, что там «под капотом», — поясняет Вадим.

В некоторых случаях с проектом сотрудничают автопарки, например, ZippyBus является партнером автобусного парка Гродно. Порой предприятия выходят на айтишников самостоятельно — как было с Волковыском: представители местного автопарка сами связались с разработчиками и предоставили им более актуальную информацию о расписании.

Но, к сожалению, так бывает не всегда — все же для плодотворного сотрудничества автопарку в идеале нужно выделить человека, который бы специально занимался этим вопросом. Но даже если официальные органы не идут на контакт, на помощь придут волонтеры.

Как говорит Вадим, практически в каждом городе есть энтузиасты, которые собирают информацию о передвижениях общественного транспорта и готовы поделиться накопленным опытом. Для таких случаев сервис предоставляет собственное приложение для работы под Windows. А чтобы упорядочить приходящие от автопарков сведения (порой информация поступает в «вордовском» файле, а иногда — в Excel или PDF), один из основателей, Дмитрий, разработал уникальный алгоритм — он приводит поступающие данные «к единому знаменателю». Благодаря этому новшеству расписание стабильно обновляется раз в 24 часа.

Как разработчики планируют усовершенствовать приложение?

Несколько раз к команде обращались с предложением продать их сервис — но пока основатели от этой идеи отказываются. Во-первых, даже если они останутся в составе проекта, это все равно будет уже не хобби, а работа. А, во-вторых, команда чувствует свою ответственность перед десятками тысяч пользователей.

Но даже если по какой-то причине разработчики прекратят развивать приложения, те смогут несколько лет проработать в автономном режиме. Так, приложение под Android спокойно провело полтора года без обновлений.

Сейчас у команды есть некоторые планы на будущее. По словам Вадима, одна из идей — установить на остановки специальные датчики, чтобы пользователь автоматически, без дополнительных действий (поиск остановки/транспорта), получал всю информацию о проходящем через этот пункт общественном транспорте.

Также было бы хорошо разработать функциональность для построения маршрута по городу.

— Да, я видел, что такое есть у того же Google — но эта функциональность доступна далеко не во всех белорусских городах, — поясняет Вадим. — Мы уже работаем над этим направлением — я лично ее испытал в Лунинце в тестовом режиме: там довольно мало транспорта и остановочных пунктов, так что можно спокойно все проверить.

И третья идея — чтобы фотокамера через ранее обученную модель считывала данные транспортного средства, и приложение сразу же показывало маршрут того или иного автобуса. Это помогло бы быстро сориентироваться в незнакомом городе и сэкономить время.

Но, конечно, на все нужны средства, так что пока точные сроки реализации назвать сложно.