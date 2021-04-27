В США назвали «план Б» доставки ядерной боеголовки в Россию

Источник материала: Tut.by

Использование навигации по звездам позволит обойти блокировку системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS) потенциальными противниками США вроде России и Китая. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics. На публикацию обратила внимание Lenta.ru.



Источник: Military Watch

Издание, называя использование вместо GPS навигации по звездам (и спутникам, например, космическим аппаратам Starlink) «планом Б», утверждает, в частности, что перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США получит усовершенствованную систему астрономической навигации.

Журнал отмечает, что в настоящее время по точности астронавигация уступает GPS, и, вспоминая возможности крылатой ракеты SM-62 Snark времен холодной войны, пишет, что, «когда вы доставляете ядерную боеголовку мощностью 3,8 мегатонны, вам не нужны особые навигационные излишества».

В марте издание сообщило, что перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и китайских истребителей пятого поколения J-20.

В январе журнал заявил, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.