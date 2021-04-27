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УАЗ представил автомобиль для ветеринарно-дезинфекционных работ

27.04.2021 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый спецавтомобиль создан на базе модели семейства СГР (УАЗ-390945) и предназначен для производства дезинфицирующих растворов и проведения санитарно-эпидемиологической обработки территорий фермерских хозяйств, животноводческих и птицеводческих предприятий, рынков, мясокомбинатов и других организаций продовольственного сектора.


Модификация ПВДУ-У5 (сокращение от передвижная ветеринарная дезинфекционная установка) позволяет осуществлять дезинфекцию и дезинсекцию помещений горячими и холодными растворами, суспензиями и взвесями обеззараживающих средств, а также санитарную обработку сельскохозяйственных животных. Помимо этого, модель может применяться для нужд городского хозяйства при эпидемиях и вспышках вирусов, для профилактики заболеваний, а также для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений и полива насаждений.


Дезинфекционное оборудование компактно расположено на тентованной бортовой платформе. Основная цистерна из линейного полипропилена объемом 800 л способна выдержать критически низкие температуры. По обеим сторонам расположены жестко зафиксированные канистры с концентрированным раствором, которые обеспечивают оперативное приготовление рабочей смеси. В перечне стандартного оснащения числятся мотопомпа с фильтром для заполнения емкости водой или другими жидкостями, очиститель высокого давления с электромоторами и манометром, дизель-электрический бойлер с 20-литровым топливным баком и проточным автоматизированным нагревом раствора до 85 °C, функционирующий от бортовой системы электроснабжения.


Также в комплектацию входят система приемо-раздаточного трубопровода, катушка из ударопрочного пластика для рабочего раствора (50 м), брандспойт типа пистолета с распылителем, армированный заборный шланг для заполнения основной цистерны (6 м) и бензогенератор для питания оборудования с возможностью запуска как от стартера, так и вручную.

Собирается спецавтомобиль с пятиместной кабиной на мощностях партнера УАЗа — нижегородской компании МИК. Оснащается ПВДУ-У5 рядным 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 л, 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом.

 
 
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Новый спецавтомобиль создан на базе модели УАЗ-390945 и располагает со смонтированной в кузове ветеринарной дезинфекционной установкой.
 
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