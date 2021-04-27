В ателье Spofec добавили прыти Rolls-Royce Wraith

Источник материала: Tut.by

Бюро Spofec — это подразделение известной немецкой компании Novitec , специализацией которого является доводка моделей Rolls-Royce. Новейшей работой ателье стало купе Wraith, причем в самом мощном и быстром исполнении Black Badge — машина получила оригинальный обвес, перенастроенную подвеску и увеличенную отдачу двигателя.





После обновления прошивки и увеличения давления наддува мощность 6,6-литрового битурбо-V12 выросла с 632 л.с. до 717 л.с., крутящий момент подрос с 870 Нм до 986 Нм. Разгон до 100 км/ч у доработанной «двухдверки» занимает 4,2 секунды, но максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





Обвес для Wraith включает новые и более агрессивные на вид бамперы, которые, как утверждается, снижают уровень подъемной силы, действующей на больших скоростях. Отдельно можно заказать углепластиковый спойлер на задней двери.









Колесные арки Wraith были расширены, чтобы вместить 22-дюймовые кованые диски, созданные совместно с американской компанией Vossen — они укомплектованы шинами размерностью 265/35 спереди и 295/30 сзади. Также установлен новый блок управления пневмоподвеской, благодаря чему улучшено поведение тяжелой машины на дороге.





Стоимость доработок для Wraith не разглашается.