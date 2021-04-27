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Орехъ: «Кремлевские ребята свое карательное дело делают не ради символизма»

27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Обозреватель — о символичных 1984 задержанных в России.

— По-своему, это даже хитрО. Придумано ловко, гибридно! — пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы. — Наконец-то, на сотню дураков, набрали в Кремль еще и нескольких умных технологов. Когда после Послания Путина в тот же день прошли акции протеста, то самой очевидной реакцией было удивление. Удивление на контрасте.

Жестокие разгоны январских протестов не оставляли сомнений, что и теперь церемониться, мелочиться, миндальничать с протестующими никто не станет – будут бить и бить будут больно. И били достаточно больно. Но странно.

Половина всех побитых и задержанных в тот день пришлись на Питер. А Москва отставала по этим цифрам даже от областных городов. Чем только не объясняли это необычное поведение полиции. И нежеланием портить картинку на фоне раздачи денег школьникам и даже некоей оттепелью! Ведь прошли же несогласные по городу, проскандировали, что хотели – и ничего страшного не случилось. И Кремль стоит, и Путин на месте, и витрины целы, и палаток нет на майдане. Но смысл эксперимента был в другом.

Картинка действительно важна. Когда людей колотят, бьют ногами в живот женщин, волокут за ноги старух в автозаки – это фигово смотрится. А тут еще журналисты, да и простой народ весь с телефонами. Ударишь один раз, а тебя потом сто раз покажут везде, даже в Америке негодовать станут. Только и будет разговоров обо всех этих диковатых историях.

Можно попытаться переловить и пересажать всех активистов еще до акции. Опять же получается только лишняя реклама из-за шумихи. А тут вроде бы и накануне не особо зачищали, и пройти по столичным бульварам дали спокойно. Все разошлись, все довольны, зажили своей жизнью на следующий день. И тут как в игре в «мафию». Город засыпает и просыпаются другие ребята. Которые начинают поквартирный обход и отлов.

Но только уже безо всяких страшных картинок, кровавых кадров, нагнетания, пиара. Вот мы сейчас даже точно не сможем сказать, сколько конкретно, когда и кого задержали — нужна шпаргалка.

Расчет оказался верным. Всех, кого собирались нейтрализовать – всё равно нейтрализуют. Только не до, не во время, а после! Так что никакой либерализации здесь не будет, никакого отката. А мы пока можем так и эдак разглядывать цифру задержанных на акциях 21 апреля – 1984. И искать символизм, который и так на поверхности.

Но после 21 апреля циферка поменяется и поменяется прилично. Потому что кремлевские ребята свое карательное дело делают не ради символизма и числовых совпадений.

 
 
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