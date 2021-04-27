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Питт подколол Ди Каприо со сцены "Оскара", но этого никто не заметил
27.04.2021 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Брэд Питт отличился на премии "Оскар-2021": экс-супруг Анджелины Джоли публично подколол актера Леонардо Ди Каприо.
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© AP / Chris Pizzello
Представляя номинантов "Оскара-2021", Питт решил вспомнить любимые фильмы, на которых выросли претенденты премии и ловко подколол Ди Каприо.
Бывший муж Джоли и Энистон обратился к коллеге Аманде Сайфред и уверенно заявил, что ярким воспоминанием детства для нее стал фильм 1986 года "Ромео+Джулетта".
"Версия с Лео, конечно. Аманда, честно, для меня тоже", - с улыбкой сказал актер.
Таким образом 57-летний Питт убил нескольких зайцев: поставил себя в ряд с 35-летней Сайфренд и подшутил над Ди Каприо, которому в 2021 году исполнится 47 лет.
Поклонники сошлись во мнении, что Питту не нужно молодиться за счет коллег: секс-символ не выглядит на свои годы, из-за чего можно поверить, что и для него это было детским воспоминанием.
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