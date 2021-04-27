Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Брэд Питт отличился на премии "Оскар-2021": экс-супруг Анджелины Джоли публично подколол актера Леонардо Ди Каприо.

Самые интересные эпизоды кинопремии "Оскар" замечаешь не сразу: иногда ради этого стоит пересмотреть церемонию в записи. Один из таких моментов - речь Питта, в которой он оригинально передал привет звездному другу и которая так и осталась незамеченной.

Представляя номинантов "Оскара-2021", Питт решил вспомнить любимые фильмы, на которых выросли претенденты премии и ловко подколол Ди Каприо.

Бывший муж Джоли и Энистон обратился к коллеге Аманде Сайфред и уверенно заявил, что ярким воспоминанием детства для нее стал фильм 1986 года "Ромео+Джулетта".

"Версия с Лео, конечно. Аманда, честно, для меня тоже", - с улыбкой сказал актер.

Таким образом 57-летний Питт убил нескольких зайцев: поставил себя в ряд с 35-летней Сайфренд и подшутил над Ди Каприо, которому в 2021 году исполнится 47 лет.

Поклонники сошлись во мнении, что Питту не нужно молодиться за счет коллег: секс-символ не выглядит на свои годы, из-за чего можно поверить, что и для него это было детским воспоминанием.

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