Приговор по делу о наезде BMW на силовиков не вынесли

Источник материала: Onliner 25-летний Тихон 11 августа прошлого года проехал сквозь ряд силовиков, сбив пятерых, а после позвонил в 102 и сообщил об угоне. По информации суда, его подозревают в ложном доносе, участии в массовых беспорядках и покушении на убийство сотрудника ОВД. Обвинение просило суд приговорить парня к 12 годам колонии строгого режима. Сам обвиняемый не признал вину в покушении на убийство, участии в массовых беспорядках, признал — в ложном доносе. Сегодня должен был быть объявлен приговор. Однако этого не состоялось.

Только видео

Для объективного взгляда на ситуацию со стороны вновь публикуем видео с трех ракурсов.

Версии сторон

Прокурор зачитал на суде версию следствия: «Обвиняемый поддался на призывы к несанкционированным массовым мероприятиям, переросшим в массовые беспорядки, сопровождающимся погромами, поджогами, повреждением имущества. В машине нашли зарядное устройство, бинты, йод, защитные очки, каски, респираторы, бело-красно-белое полотнище с изображением всадника на коне. Не подчинился требованиям сотрудников ОВД, присоединился к действиям толпы. Намеревался уйти от ответственности: снял номера госрегистрации, заблокировал двери автомобиля. Наблюдая на дороге препятствие в виде сотрудников ОВД в форме, осознанно наехал на них со спины. Трое сотрудников упали на проезжую часть, двое на машину. Реализуя умысел на убийство, водитель умышленно ускорился. Далее двое военнослужащих, опасаясь за свою жизнь, перекатились по капоту и упали на проезжую часть. Умысел на убийство не удалось довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам. После обвиняемый скрылся. Он же для сокрытия следов заехал на автомобиле в водоем, со своего номера позвонил в 102 и заведомо ложно сообщил об угоне».

Прокурор попросил суд приговорить парня к двенадцати годам колонии строгого режима. Также с обвиняемого просят взыскать судебные издержки в размере 2670 рублей. Он возместил моральный вред пострадавшим военнослужащим в общей сумме 1300 рублей.











Потерпевшие — пятеро молодых людей, военнослужащих внутренних войск, все живут не в Минске. Все они не получили серьезных травм, всем им был возмещена заявленная сумма вреда (всего на пятерых 1,3 тысячи рублей). На заседании они озвучили, что, по их мнению, угроза жизни была. Уверяли, машины в заторе могли разъехаться, но не делали этого, «они специально блокировали нам движение». Также, по их словам, они «никого не трогали, машины не вскрывали, палками не стучали». Заявили: услышали звук приближающейся машины, но сигнала не слышали.





Версия обвиняемого: «Предложил друзьям поездить по городу, посигналить, посмотреть, что происходит: может, флешмобы, позитивные события. Увидел, что люди снимали номера. Я тоже сигналил, приветствуя другие машины, и тоже решил снять номера, чтобы меня не привлекли за нарушение ПДД по камерам. Когда оказались в заторе на ул. Притыцкого, сзади подошли сотрудники со щитами. Слева сотрудники в форме со щитами вытащили двух людей и положили лицом в асфальт. Я испугался. Это было жестко. Те люди ничего не делали, как и я. А их уложили на землю и направили оружие. Я опасался жесткого применения силы к себе. Когда подошли люди в спецформе и с оружием к моей машине, начали дергать ручки дверей, у меня не было сомнений, что со мной поступят так же. И я решил ехать, чувствовал угрозу жизни и здоровья. один сотрудник ударил дубинкой по стеклу, другой — по кузову. Я продолжил движение, стал сигналить, моргать дальним светом фар. Видел, что впереди стоит группа людей. Перед ними притормозил. Группа стала расступаться. Я заметил, что кто-то слева направил оружие в мою сторону. Я пригнулся и поехал вперед. Никого на капоте не видел. Слышал постоянные удары по кузову дубинками. Через 1—2 секунды я приподнялся и понял, что уже нахожусь на перекрестке. Не предполагал, что кого-то сбил.





Поехал по встречке к ТЦ „Скала“, друзья вышли. Думал, преследуют, поэтому заехал в парк. Был дезориентирован, съехал в водоем. Сильно испугался, заглушил авто, забрал документы и портмоне. Домой уехал на такси. Сказал жене, мол, машину угнали. Позвонил в 102. Сказали, нужно писать заявление. В нем указал, якобы авто было припарковано с нарушением и его могли эвакуировать. Позже мне сообщили, что BMW найден, я с женой отправился туда. Мы поехали в РОВД, там я признался в ложном доносе, что я сам заехал. Позже сказали, я задержан по уголовному делу.

Работаю инженером в стройотрасли на объектах, поэтому в машине лежал респиратор, очки, йод, белая строительная каска, хоккейный шлем (остался со школы как память, возил с собой, пока дома был ремонт). Был с собой и флаг, я его купил за несколько месяцев до всех событий. Потому что он мне нравится».





Приговор не оглашен

На сегодня, 27 апреля, в суде Минска было назначено оглашение приговора по этому делу. Собрался зал людей, некоторым не хватило места. Однако неожиданно для присутствующих вердикт озвучен не был. Суд огласил: для вынесения правильного решения необходимо возобновить судебное следствие, дополнительно опросить свидетелей. Процесс возобновится 29 апреля.