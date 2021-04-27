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В Витебске хотят восстановить синагогу возле дома Марка Шагала. Будет еще одна достопримечательность?

27.04.2021 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Витебске прошел круглый стол с участием городских властей, архитекторов, представителей еврейской организации, бизнесменов, реставраторов из Польши и Литвы, которые обсудили восстановление бывшей Большой Любавичской синагоги в Витебске. Встреча проходила в Арт-центре Марка Шагала. Об этом пишет издание «Витебские Вести».

Любавичская синагога находится недалеко от родительского дома Марка Шагала. Хотя здание не является памятником истории и архитектуры, оно находится в историческом месте, которое получило название Шагаловский квартал. Изображение витебской синагоги можно увидеть на полотнах мастера. Синагога построена в начале XX века. В годы процветающего атеизма в молитвенном доме на улице, получившей символическое название Революционная, в разное время размещались аэроклуб, Дом культуры, склады.

В Витебске хотят восстановить синагогу возле дома Марка Шагала. Будет еще одна достопримечательность?

А сегодня сохранились только стены и фасад.

В Витебске хотят восстановить синагогу возле дома Марка Шагала. Будет еще одна достопримечательность?

В прошлом году здание выставили на продажу, им заинтересовались несколько инвесторов. Также желание реставрировать здание выразило объединение хасидов.

— В настоящее время земельная служба работает над выделением участка. После урегулирования всех процедур мы сможем двигаться дальше и решать, какому проекту отдать предпочтение. Предварительно речь идет о музейно-культурном либо религиозном центре. Не скрою, в приоритете восстановление синагоги в близком к ее изначальному назначению. Музей Марка Шагала — один из самых посещаемых в Витебске, и город заинтересован, чтобы в этом историческом районе появлялись новые туристические объекты, развивалась инфраструктура, — рассказал заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин.

Он напомнил, что первая попытка реконструкции синагоги под создание культурного центра была предпринята десять лет назад. Тогда была даже разработана предпроектная документация. Но на этом дело остановилось. Есть надежда, что на этот раз все получится. Свою помощь в этом предложили польские и литовские специалисты, имеющие опыт по обновлению и вовлечению в городскую жизнь объектов еврейского культурного наследия.

В ближайших планах — опять большая уборка территории возле синагоги, которую объявил музей Марка Шагала.

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Теги: Витебск
 
 
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